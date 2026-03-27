El Real Oviedo sigue configurando su plantilla para la próxima temporada: los azules cierran a Youness Lachhab, del Ceuta
El jugador, que mide 1,95 metros, está siendo uno de los referentes de su equipo esta temporada, con dos goles y dos asistencias
El Real Oviedo lleva meses mirando hacia adelante. Mientras el equipo disputa cada jornada como si fuera la última en Primera División, la dirección deportiva trabaja en paralelo para tener lista la plantilla de cara al próximo curso. Es una planificación que arrancó en enero y que parte de una premisa que el club no se oculta a sí mismo: lo más probable es que la próxima temporada se juegue en Segunda División.
En ese marco, el Oviedo ha cerrado la incorporación de Youness Lachhab, pivote defensivo del Ceuta, tal y como avanzó el periodista Ángel García. El jugador, que mide 1,95 metros, está siendo uno de los referentes de su equipo esta temporada, con dos goles y dos asistencias. Su perfil es el de un mediocentro de corte defensivo con capacidad para ejercer de enlace entre la línea defensiva y el centro del campo. Lachhab se incorporará a la pretemporada en El Requexón en verano y llegará a coste cero.
No es el único movimiento. El Oviedo ya cerró la incorporación de Pablo Sáenz, procedente del Granada, y se encuentra en negociaciones avanzadas con Jacobo González, del Córdoba. Todos los perfiles apuntan en la misma dirección: jugadores con rodaje en Segunda División, pensados para competir en la categoría de plata y con los que Almada pueda construir un proyecto de ascenso.
Si se obrase el milagro de la permanencia, el técnico charrúa tendría que evaluar caso por caso si estos futbolistas pueden rendir en Primera o si, por el contrario, habría que buscarles una salida en forma de cesión. Pero el club es consciente de que planificar para Primera en este momento sería una quimera. La prioridad es tener un equipo competitivo desde el primer día de pretemporada, sea cual sea la categoría. Lachhab será uno de los hombres con los que Almada intentará, de nuevo, devolver al Oviedo a Primera División, en el caso de que se termine consumando el descenso de categoría.
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