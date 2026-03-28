El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada

El Oviedo cumple 100 años y el Fondo Norte y la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) han diseñado una celebración a la altura del acontecimiento. Esta tarde, ambas asociaciones, en comunión con el propio conjunto carbayón, han organizado una jornada que ocupará prácticamente todo el día, con actividades para todos los públicos y un hilo conductor: celebrar un siglo de historia azul.

La jornada arranca a las 13 horas con un acto de marcado carácter simbólico. Pelayo Sánchez, ciclista asturiano del Movistar que ganó una etapa del Giro de Italia, presidirá la plantación de un carbayu, el árbol asturiano por excelencia, gesto que se repite año tras año como símbolo de permanencia y arraigo. En el mismo horario se inaugurarán con sus nuevos nombres las puertas 7, 13, 17 y 26 del estadio, una forma de integrar en el aniversario a los jugadores históricos que han marcado una época de azul. Desde primera hora, el recinto contará con carpa, bebida, hinchables y "food trucks" para amenizar la espera entre acto y acto.

A las 14 horas arranca el IX Día de las Peñas, encuentro anual que reúne a las asociaciones de aficionados azules y que este año coincide con el momento más especial de la historia reciente del club. A esa hora tendrá lugar la tradicional comida, en la que previsiblemente estará el presidente del club, Martín Peláez, quien suele donar una tarta año tras año.

A las 16 horas, la Aparo entregará el trofeo "Herrerita", el galardón que las peñas azules conceden cada temporada a aquella persona o entidad que haya destacado por fomentar los valores del oviedismo. En esta edición del centenario, los tres finalistas representan ámbitos muy distintos del universo azul.

El primero es el exjugador Paulo Bento, futbolista del Real Oviedo entre 1996 y 2000, cuando el equipo militaba en Primera División, y que participará en el partido que tendrá lugar unas horas después. Las peñas destacan su inteligencia táctica, su capacidad para organizar el juego y su papel como "auténtica extensión del entrenador sobre el césped". En ausencia de Berto, asumió además el brazalete de capitán. Más allá del terreno de juego, Bento siempre ha manifestado públicamente su vínculo con el club y con la ciudad, recordando sus cuatro años en Oviedo como una etapa inolvidable para él y su familia.

La segunda candidata es Les Sacaveres, asociación de oviedistas fundada en 2023 con el objetivo de recuperar, preservar y poner en valor la historia del Oviedo. Su actividad ha incluido exposiciones temáticas sobre figuras como Isidro Lángara, las históricas camisetas de Joluvi, los internacionales azules o los capitanes que marcaron época, recorriendo toda Asturias. Para la Aparo, representan "un oviedismo activo, cultural y comprometido, que entiende que el futuro del club también se construye cuidando y difundiendo su historia".

La tercera finalista es Vicky Rubiera, empleada del Oviedo desde 1989 y uno de los rostros más reconocibles del club para miles de aficionados. Quienes pasaron por las oficinas azules para cualquier gestión saben que detrás de cada trámite había una sonrisa y una palabra amable. Las peñas destacan que su labor fue "punto de encuentro, ayuda constante y reflejo del trato humano que distingue al oviedismo".

A las 18 horas, el Tartiere acogerá la final del "Torneo de las Estrellas Real Oviedo Mahou", que enfrentará a los dos equipos ganadores de la primera fase, disputada el pasado 7 de marzo en El Requexón. Aquel día, varios equipos formados por aficionados compitieron por una plaza para jugar esta final en el estadio azul. Un partido entre seguidores, en el campo del equipo al que siguen, en el año en que el club cumple cien años.

A las 19 horas llega el plato fuerte de la tarde. El Tartiere acogerá el partido entre los amigos de Esteban y los amigos de Santi Cazorla, dos equipos formados por exjugadores, amigos y figuras vinculadas al oviedismo. El once de Cazorla contará con Joaquín Sánchez, Julio Baptista, Nacho Monreal, Marcos Senna, Héctor Font, César Arzo, Xisco Nadal, Mario Abrante, Joseba Llorente, Javi Venta, Adrián López, Carlos Marchena, Carlos Kameni, Enzo, Jesús Unanua, Alberto Reina, David Costas, Cazorla, Fernando Soriano, Leonardo Ulloa y Viti.

El equipo de Esteban alineará a David Aganzo, Aleix Vidal, Ángel Luis, Catanha, Charles Brau, Dani García, David Fernández, Emilio Amavisca, Frederic Danjou, Antonio Álvarez-Ito, Javi Navarro, Juan Sánchez, José María Movilla, Jorge Otero, Paulo Bento, Pablo Piati, Quique de Lucas, Jan Stankovic y Sergio Egea. El partido irá acompañado del Tifo del Centenario, que los aficionados desplegarán en las gradas como homenaje visual a los cien años del club.

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La jornada no termina con el pitido final. A partir de las 20:30 y hasta las 4 de la madrugada, el Fondo Norte organiza un festival de música con Javi Robles, Ivo (Muñeco Budú), Ciudad Bambú, La Maleta de Irureta (cuyo cantante es Miguel Fernandi, narrador de los partidos del Oviedo en RTPA), DJ Fran Casero y DJ Fueyo de Green Eventos. La parte negativa: que la previsión del tiempo asegura lluvias durante buena parte del día, por lo que la gente deberá refugiarse bajo las carpas instaladas por los integrantes del Fondo Norte y de la Aparo. Una forma de cerrar el centenario como se merece: con música, con afición y con la noche por delante.