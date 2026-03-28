Décimos de Lotería para conmemorar el centenario del Oviedo los hay con muchos números. Pero los que tienen el que coincide con la fecha que se conmemora en este aniversario son los más buscados entre aficionados y coleccionistas. La mayor parte de los que han salido a la venta con el 26.326 están en Grado, porque los responsables de la Administración número 1, La Blanca, se ha hecho con ellos.

Grado se hace con los décimos del centenario azul

De los 60 disponibles con este número tan especial, 47 han llegado a Grado. "Nada más saber que Loterías sacaba el décimo del Oviedo para el centenario, Sergio pidió los décimos libres de ese número que viene a coincidir con fecha de la fundación del Real Oviedo, el 26 de marzo de 1926", explican desde la Administración moscona, cuya titular es Maite Canal. Su hijo Sergio Palacios fue quien tuvo la idea de hacer la solicitud.

Grado se hace con los décimos del centenario azul

Al hacer la petición, de los 60 disponibles, Loterías envió 40 que estaban libres a Grado. "Y ante la gran demanda, llamamos a las 2 administraciones que también lo tienen como abonadas, una en Madrid y otra en Casteldefels. Y esta última tenía 7 décimos libres, que nos ha mandado", explica Canal.

Como es lógico, la Administración de La Blanca no para de recibir llamadas para reservas del número 26.326, que sirve tanto para la coincidencia con la fecha de la fundación del club como para la de su centenario. Lo reclaman los aficionados, pero también coleccionistas "para que le guardemos uno aunque sea después del sorteo", indican en el establecimiento moscón, que ha tenido este gesto de traer a la villa un número que la pone en el foco de todo lo que tiene que ver con este centenario del Real Oviedo.

Por otro lado, ayer tuvo lugar la presentación de la exposición organizada por el Grupo de Filatelia y Coleccionismo del Centro Asturiano de Oviedo en la que se presentó un sello, un sobre conmemorativo y un matasello de Correos dedicados al centenario del Oviedo. Además, el propio Centro Asturiano recoge una muestra que reúne piezas únicas y recorre los cien años de historia del club azul a través de material histórico, coleccionismo y documentación inédita, que se podrá visitar hasta el 1 de abril.

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Asimismo, Mahou lanza la "Edición Especial Centenario Real Oviedo", una etiqueta conmemorativa con la que la cerveza oficial del equipo quiere rendir homenaje a los cien años de historia del club.