El oviedismo abre la jornada central del centenario con un homenaje a cuatro de sus leyendas y la plantación de un carbayu junto al estadio

El oviedismo abrió este sábado por la mañana los actos del primer centenario del club plantando un carbayu en el "bosque Espíritu 2003" y con un homenaje a cuatro grandes figuras que han ayudado a forjar la leyenda del club en los últimos 65 años. José María, Javier, Paulo Bento y Esteban dan nombre desde esta mañana a las puertas 26, 7, 17 y 12, respectivamente, del estadio Carlos Tartiere. Los cuatro exfutbolistas acudieron al acto acompañados de sus familias y fueron ovacionados por las decenas de aficionados y antiguos compañeros que no quisieron perderse un más que merecido reconocimiento. El presidente azul, Martín Peláez, abrió el acto con un breve discurso en el que valoró la fidelidad de la afición azul como la clave de que el club haya llegado a cumplir un siglo de vida. "Su orgullo, valor y garra nos han mantenido hasta aquí, cuando empezamos a construir otros cien años", indicó el mandatario oviedista, quien, tras reconocer que "el momento actual no es fácil", garantizó que "hay compromiso y proyecto".

El ciclista asturiano Pelayo Sánchez (Movistar) fue el encargado de plantar el carbayu del centenario, acompañado de Martín Pelaéz, que también echó mano a la pala. A su lado, como representantes de la afición azul, estuvieron María Joglar y Jaime Campillo, presidenta y vicepresidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (Aparo), y Nacho Suárez, de Fondo Norte. "Me ha hecho una ilusión muy grande, porque soy oviedista de cuna y el poder plantar el árbol de los cien años es una gran satisfacción", afirmó Sánchez, "muy agradecido" al club y al oviedismo.

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Miguel Sanz, responsable del área social del club, presentó el homenaje a las leyendas a las que se dedicó una puerta de entrada al estadio. Por orden cronológico, el primero fue José María García Lavilla, destacado integrante de aquel gran equipo que tuvo el Oviedo en los primeros años sesenta, en el que también brillaron Paquito o Sánchez Lage, y que llegó a quedar tercero en la liga de primera división. Nacido en Pola de Siero en 1942, José María jugó cinco temporadas en el primer equipo azul, antes de ser traspasado al Español de Barcelona. En una intervención en la que repasó como llegó al Oviedo juvenil "con mucha suerte" o su debut en primera en el Metropolitano de Madrid, se reconoció "un afortunado" por haber defendido los colores azules, el equipo del que es aficionado desde niño.

Javier Álvarez fue figura del Oviedo en los años setenta, con once temporadas en el primer equipo. Los 368 partidos disputados le convierten en el quinto jugador que más partidos ha disputado con la camiseta azul, tras Toni Cuervo, Tensi, Vili y Berto.Centrocampista y extremo, tiene dos ascensos a primera en su palmarés. Visiblemente emocionado, el exfutbolista azul, miembro activo de la Asociación de Veteranos, agradeció el reconocimiento por el que se le pone su nombre a la puerta 7 del Tartiere.

Paulo Bento, estandarte de la última época dorada del Oviedo, la de los noventa, ya tiene la puerta 17, el mismo número que lució durante sus cuatro campañas en el club. El internacional luso debutó en 1996 y disputó 147 partidos con la camiseta azul. Se trata de un futbolista que dejó huella y al que también le marcó su estancia en la capital de Asturias. "Fue una magnífica etapa, una de las mejores cosas de mi vida deportiva y familiar", subrayó el que fuera gran centrocampista y seleccionador de Portugal, para quien "el sentimiento azul es algo que te queda para toda la vida". Bento llamó a la afición a celebrar el centenario por todo lo alto, por mucho que la marcha deportiva del Oviedo no sea la esperada cuando se logró el retorno a primera división.

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Gran capitán y héroe del regreso al futbol profesional, el avilesino Esteban disputó 259 partidos oficiales con el Oviedo a lo largo de sus ocho temporadas en el primer equipo azul, divididas en dos etapas. "Estoy muy contento por este reconocimiento y por el centenario del club", afirmó el portero, que da nombre a la puerta 12 y es el gran protagonista, junto a Santi Cazorla, del partido conmemorativo de la efemeride.