Vicky Rubiera gana el Herrerita: así fue el emotivo acto del centenario azul

El nombre de Vicky Rubiera resonó en la Fiesta del Centenario y la gente se vino arriba. La trabajadora del Real Oviedo desde 1989, uno de los rostros más queridos del club para generaciones de aficionados azules, se alzó este sábado con el trofeo Herrerita que entrega cada año la Aparo a quien “mejor representa los valores del oviedismo”. Un reconocimiento unánime, sentido y, en buena medida, inevitable.

Lo que no pudo evitarse fue su ausencia. Vicky Rubiera no pudo estar presente en la celebración por un asunto familiar que la retuvo en Zaragoza. Fue Carlos Muñoz quien subió a recoger el galardón en su nombre, en un momento que arrancó los aplausos y las lágrimas de quienes llenaban el recinto. El acto, ya de por sí cargado de emoción por el marco del centenario, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la jornada.

Treinta y siete años al servicio del club, miles de aficionados atendidos con una sonrisa detrás de cada ventanilla, y un vínculo con el oviedismo que va mucho más allá de cualquier contrato laboral. Eso es Vicky Rubiera. Y el Fondo Norte, la Aparo y todos los presentes lo saben.

El segundo puesto fue para Paulo Bento, el exjugador azul que militó en el Real Oviedo entre 1996 y 2000 y que sí estuvo presente en el acto. El portugués, siempre unido sentimentalmente al club y a la ciudad, recibió su reconocimiento con la calidez que le caracteriza. El tercero correspondió a Les Sacaveres, la asociación dedicada a recuperar y preservar la historia del Real Oviedo, cuyo trofeo fue recogido por Manuel Lafuente, expresidente del club, y Pedro Centeno.

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Tres finalistas muy distintos, un mismo oviedismo. Y una trabajadora en Zaragoza que no sabe todavía del todo lo mucho que la quieren en casa.