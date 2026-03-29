La armada de Almada para la próxima temporada: así está la plantilla del Real Oviedo de cara al siguiente curso

El Oviedo lleva meses mirando hacia adelante. Mientras el equipo disputa cada jornada como si fuera la última en Primera División, la dirección deportiva trabaja en paralelo para tener lista la plantilla de cara al próximo curso. Es una planificación que arrancó en enero y que parte de una premisa que el club no se oculta a sí mismo: lo más probable es que la próxima temporada se juegue en Segunda División.

Joaquín Delgado celebra su primer tanto con la camiseta del Barça B. | BARÇA

En ese marco, el Oviedo ha cerrado la incorporación de Youness Lachhab, pivote defensivo del Ceuta. El jugador, que mide 1,95 metros, está siendo uno de los referentes de su equipo esta temporada, con dos goles y dos asistencias. Su perfil es el de un mediocentro de corte defensivo con capacidad para ejercer de enlace entre la línea defensiva y el centro del campo. Lachhab se incorporará a la pretemporada en El Requexón en verano y llegará a coste cero.

No es el único movimiento. El Oviedo ya cerró la incorporación de Pablo Sáenz, procedente del Granada, que ayer anotó dos goles y repartió una asistencia; y se encuentra en negociaciones avanzadas con Jacobo González, del Córdoba. Todos los perfiles apuntan en la misma dirección: jugadores con rodaje en Segunda División, pensados para competir en la categoría de plata y con los que Almada pueda construir un proyecto de ascenso.

Si se obrase el milagro de la permanencia, el técnico charrúa tendría que evaluar caso por caso si estos futbolistas pueden rendir en Primera o si, por el contrario, habría que buscarles una salida en forma de cesión. Pero el club es consciente de que planificar para Primera en este momento sería una quimera. La prioridad es tener un equipo competitivo desde el primer día de pretemporada, sea cual sea la categoría. Lachhab será uno de los hombres con los que Almada intentará, de nuevo, devolver al Oviedo a Primera División, en el caso de que se termine consumando el descenso de categoría. En ese aspecto, Almada cuenta ahora mismo con quince jugadores con contrato en la plantilla, más dos hombres con opción de compra a final de temporada. Aarón, Bailly, Rahim, Cosrtas, Calvo, Nacho Vidal, Reina, Chaira, Hassan, Ovie, Dendoncker, Ilic, Del Moral, Cardero, Borbas (con contrato hasta enero) y Dieguito cuentan con contrato en Oviedo, a expensas de lo que pueda suceder en el mercado de verano. Forés tiene opción de compra a final de temporada, por lo que habrá que esperar para ver si el Oviedo la ejecuta. A esa lista se suman ya Pablo Sáenz y Youness, que serán jugadores azules la próxima campaña.

Por otro lado, el Barça B valora quedarse con Joaquín Delgado. El delantero, cedido por el Vetusta en enero hasta final de temporada, ha cuajado un rendimiento que ha llamado la atención de la dirección deportiva azulgrana, que estudia negociar una rebaja en la opción de compra fijada en torno a los cuatro millones de euros para hacerse con sus servicios de forma definitiva. El club catalán, que ya ha informado de sus intenciones al cuadro carbayón, descarta abonar la cláusula en su totalidad, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. En operaciones similares, la cifra final ha acabado rondando la mitad de lo estipulado inicialmente, por lo que la negociación, si llega a producirse, partiría de ese marco: unos dos millones de euros. Aunque claro, este montante es una estimación por movimientos pasados. Por el momento, no hay nada en firme.

Desde su llegada al Johan Cruyff en enero, Delgado ha anotado cinco goles. El impacto ha sido inmediato y la dirección deportiva azulgrana ha trasladado internamente una valoración muy positiva de su rendimiento. La intención del club pasa por explorar la posibilidad de rebajar esa opción de compra, aunque por el momento no se han tomado decisiones definitivas, tal y como informó Sport ayer, periódico del mismo grupo editorial que esta cabecera. La temporada entra ahora en su fase decisiva y el Barça prefiere esperar antes de mover ficha. Si Delgado mantiene el nivel en el tramo final, la negociación con el Oviedo será prácticamente inevitable, y los azules, ante una oferta millonaria, tendrían que estar muy seguros del rendimiento del ariete de Utrera para no aceptar la venta por un futbolista que nunca ha pasado de Segunda Federación.

El entorno del jugador, por su parte, no vería con malos ojos una continuidad en Barcelona. La proyección que puede ofrecer un club de ese tamaño es un argumento de peso para su carrera. Ahora, todo dependerá, en cualquier caso, de cómo acabe el curso y de si el delantero sigue sumando tantos.

El Oviedo, mientras tanto, mantiene la calma. El club azul no tiene intención de mover ficha por ahora y esperará a que termine la temporada para evaluar la situación con perspectiva, una vez que se abra el mercado de verano, tal y como ha podido saber este periódico. Los azules esperarán para conocer los planes deportivos de cara a la siguiente campaña con Almada al mando, pero no cierra la puerta a negociar si llega una oferta. Sin embargo, parte de una premisa clara: por el momento, Delgado está reservado para el primer equipo la próxima campaña, sea en Primera División o en Segunda. La cláusula de cuatro millones se fijó precisamente con ese objetivo, con una cifra lo suficientemente alta como para disuadir una venta y garantizar el regreso del delantero.

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Que el Barça esté dispuesto a negociar una rebaja complica ese escenario. Y la pregunta que tendrá que responder el Oviedo es si la cifra que los culés ofrezcan compensa desprenderse de un jugador al que tenía reservado un papel en el primer equipo. No es una decisión sencilla para un club en plena lucha por la permanencia en Primera División. Por ello, el Oviedo esperará a final de temporada para evaluar sus planes. Si finalmente el Barça consuma la operación, sería una venta histórica para el Oviedo: el mayor ingreso por un jugador llegado directamente del fútbol no profesional, un delantero que aterrizó en Asturias desde el Utrera hace dos temporadas y que nunca ha pisado el fútbol profesional. Una cifra así, por alguien que nunca ha pasado de Segunda Federación, no tiene precedentes en la historia reciente del club.