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El Real Oviedo y su gran ayuda a El Ángel de Javi: el club recauda una cuantiosa suma para apoyar a la causa

La cantidad total recaudada asciende a 22.785,69 euros, que han sido destinados íntegramente a la asociación

La entrega de la recaudación a El Ángel de Javi

La entrega de la recaudación a El Ángel de Javi / R. O.

O. O.

El Real Oviedo ha vuelto a demostrar su firme compromiso social en una jornada cargada de emoción y significado para todo el oviedismo como fue la de la celebración del centenario del club. En el descanso del partido entre los amigos de Esteban Suárez y Santi Cazorla, celebrado en el Carlos Tartiere con motivo del centenario del club, tuvo lugar un acto muy especial: la entrega de la recaudación obtenida a través de la venta de la cuarta equipación solidaria y la subasta de camisetas vinculadas a El Ángel de Javi, en un gesto que simboliza el profundo vínculo entre el club y las causas sociales que representa.

La cantidad total recaudada asciende a 22.785,69 euros, que han sido destinados íntegramente a la asociación. La entrega fue realizada por el presidente, Martín Peláez, la rectora de la Universidad de Pachuca Gabriela Murguía y el director de tiendas, Javier Fernández Gallo, quienes quisieron acompañar a la familia en un momento tan significativo. Esta acción ha contado con una gran respuesta por parte de la afición azul, volcada desde el primer momento con la cuarta equipación solidaria y con cada una de las subastas realizadas.

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