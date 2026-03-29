El Real Oviedo y su gran ayuda a El Ángel de Javi: el club recauda una cuantiosa suma para apoyar a la causa
La cantidad total recaudada asciende a 22.785,69 euros, que han sido destinados íntegramente a la asociación
O. O.
El Real Oviedo ha vuelto a demostrar su firme compromiso social en una jornada cargada de emoción y significado para todo el oviedismo como fue la de la celebración del centenario del club. En el descanso del partido entre los amigos de Esteban Suárez y Santi Cazorla, celebrado en el Carlos Tartiere con motivo del centenario del club, tuvo lugar un acto muy especial: la entrega de la recaudación obtenida a través de la venta de la cuarta equipación solidaria y la subasta de camisetas vinculadas a El Ángel de Javi, en un gesto que simboliza el profundo vínculo entre el club y las causas sociales que representa.
La cantidad total recaudada asciende a 22.785,69 euros, que han sido destinados íntegramente a la asociación. La entrega fue realizada por el presidente, Martín Peláez, la rectora de la Universidad de Pachuca Gabriela Murguía y el director de tiendas, Javier Fernández Gallo, quienes quisieron acompañar a la familia en un momento tan significativo. Esta acción ha contado con una gran respuesta por parte de la afición azul, volcada desde el primer momento con la cuarta equipación solidaria y con cada una de las subastas realizadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico