Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: "Cuando hay un triple ascenso el mismo año significa que algo se está haciendo bien"

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, recogió el premio de la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias al mejor club de Asturias esta temporada en la cuadragésimo primera gala del deporte asturiano. Cuando subió al escenario del Auditorio Príncipe Felipe a recoger el galardón, el máximo dirigente del cuadro carbayón quiso recordar el ascenso del pasado mes de junio, visiblemente emocionado.

"Cuando recuerdo esas imágenes me lleno de nostalgia. Fue un momento soñado despues de tanto sufrimiento en estos 24 años y pudimos darle a la afición una gran alegría. Es una fecha va a quedar para la historia", comenzó diciendo el presidente azul, que reconoció que el Oviedo no atraviesa su mejor momento. "Estamos en un momento complicado, pero no hay nada que esta institución y su gente no pueda superar. Y qué bueno que podamos celebrar el centenario en Primera. Cuando hay un triple ascenso el mismo año significa que algo se está haciendo bien. En el Grupo Pachuca no hay fracasos, hay lecciones de vida. Hoy es el día uno para el reponerse y vamos a seguir impulsando el proyecto. En la vida hay altos y bajos y hay que aprender de los errores. El ascenso del Oviedo implicó unos 300 millones de euros en Asturias", aseguró el mexicano, que se despidió con un buen deseo para el resto de equipos. "Ojalá que todos los equipos asturianos podamos seguir ascendiendo por el bien de Asturias pese a la rivalidad deportiva", zanjó.