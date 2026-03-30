El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón: Almada recupera dos jugadores
El club carbayón cuajó esta mañana el primero de las seis sesiones de las que dispondrán antes de enfrentar al Sevilla en el Tartiere
El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón. El club carbayón cuajó esta mañana el primero de las seis sesiones de las que dispondrán antes de enfrentar al Sevilla en el Tartiere (domingo, 18.30 horas), en uno de sus últimos intentos para conseguir lograr la permanencia en Primera División. Guillermo Almada, técnico azul, recuperó a dos hombres: Ovie Ejaria y Thiago Borbas. El primero lleva meses sin jugar por culpa de unas molestias que no terminan de sanar bien. Viajó a Cornellá para enfrentarse al Espanyol tras varias semanas fuera, pero en el regreso, y sin haber participado, el medio tuvo que regresar a la enfermería.
Por su parte, Thiago Borbas no participa desde el partido ante el Rayo Vallecano de principios de mes, pero parece que el ariete charrúa ya se ha recuperado y podrá volver a estar disponible para su compatriota. La mala noticia es que hay tres futbolistas tocados: Ilic, Lucas y Dendoncker.
Mientras, los cinco internacionales del Oviedo se encuentran con sus respectivas selecciones, y no regresarán hasta el miércoles como pronto, dado que todos ellos disputan partidos entre hoy y mañana. Dichos futbolistas son: Hassan, Sibo, Viñas, Fonseca y Rahim.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa