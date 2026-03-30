Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón: Almada recupera dos jugadores

El club carbayón cuajó esta mañana el primero de las seis sesiones de las que dispondrán antes de enfrentar al Sevilla en el Tartiere

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Levante

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Levante / JM FERNANDEZ / FC9

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón. El club carbayón cuajó esta mañana el primero de las seis sesiones de las que dispondrán antes de enfrentar al Sevilla en el Tartiere (domingo, 18.30 horas), en uno de sus últimos intentos para conseguir lograr la permanencia en Primera División. Guillermo Almada, técnico azul, recuperó a dos hombres: Ovie Ejaria y Thiago Borbas. El primero lleva meses sin jugar por culpa de unas molestias que no terminan de sanar bien. Viajó a Cornellá para enfrentarse al Espanyol tras varias semanas fuera, pero en el regreso, y sin haber participado, el medio tuvo que regresar a la enfermería.

Por su parte, Thiago Borbas no participa desde el partido ante el Rayo Vallecano de principios de mes, pero parece que el ariete charrúa ya se ha recuperado y podrá volver a estar disponible para su compatriota. La mala noticia es que hay tres futbolistas tocados: Ilic, Lucas y Dendoncker.

Noticias relacionadas

Mientras, los cinco internacionales del Oviedo se encuentran con sus respectivas selecciones, y no regresarán hasta el miércoles como pronto, dado que todos ellos disputan partidos entre hoy y mañana. Dichos futbolistas son: Hassan, Sibo, Viñas, Fonseca y Rahim.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  3. Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
  4. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
  5. Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
  6. Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
  7. Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
  8. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa

El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón: Almada recupera dos jugadores

El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón: Almada recupera dos jugadores

En imágenes: Así es la nueva unidad de hemodiálisis del hospital de Jarrio

En imágenes: Así es la nueva unidad de hemodiálisis del hospital de Jarrio

El gijonés Juan Antonio López González presenta su primer libro en El Llano

El gijonés Juan Antonio López González presenta su primer libro en El Llano

La Policía Local de Langreo denuncia a tres conductores por su presunta participación en carreras ilegales en Riaño

La Policía Local de Langreo denuncia a tres conductores por su presunta participación en carreras ilegales en Riaño

El hospital de Jarrio tiene lista su nueva unidad de hemodiálisis y los primeros pacientes llegarán la segunda semana de abril

Comercio en la calle y una Feria de Artesanía y Agroalimentación: más alicientes para la Semana Santa de Villaviciosa junto al Certamen del Azabache

Comercio en la calle y una Feria de Artesanía y Agroalimentación: más alicientes para la Semana Santa de Villaviciosa junto al Certamen del Azabache

Herida una menor mientras hacía barranquismo en Trescares (Peñamellera Alta)

Herida una menor mientras hacía barranquismo en Trescares (Peñamellera Alta)

El Domingo de Ramos.

El Domingo de Ramos.
Tracking Pixel Contents