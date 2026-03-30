El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón: Almada recupera dos jugadores

El Real Oviedo regresa a los entrenamientos en El Requexón. El club carbayón cuajó esta mañana el primero de las seis sesiones de las que dispondrán antes de enfrentar al Sevilla en el Tartiere (domingo, 18.30 horas), en uno de sus últimos intentos para conseguir lograr la permanencia en Primera División. Guillermo Almada, técnico azul, recuperó a dos hombres: Ovie Ejaria y Thiago Borbas. El primero lleva meses sin jugar por culpa de unas molestias que no terminan de sanar bien. Viajó a Cornellá para enfrentarse al Espanyol tras varias semanas fuera, pero en el regreso, y sin haber participado, el medio tuvo que regresar a la enfermería.

Por su parte, Thiago Borbas no participa desde el partido ante el Rayo Vallecano de principios de mes, pero parece que el ariete charrúa ya se ha recuperado y podrá volver a estar disponible para su compatriota. La mala noticia es que hay tres futbolistas tocados: Ilic, Lucas y Dendoncker.

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Mientras, los cinco internacionales del Oviedo se encuentran con sus respectivas selecciones, y no regresarán hasta el miércoles como pronto, dado que todos ellos disputan partidos entre hoy y mañana. Dichos futbolistas son: Hassan, Sibo, Viñas, Fonseca y Rahim.