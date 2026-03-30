Así será la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo: diseñada en México, de construcción asturiana y una de las más grandes del mundo

El Oviedo avanza a paso firme hacia la que será su nueva ciudad deportiva en La Belga, en Siero. Apenas días después de que el Ayuntamiento de Siero aprobara definitivamente en pleno el plan especial que permite al Grupo Pachuca solicitar la licencia de obras, el club ya tiene casi finiquitada la maqueta final del proyecto, diseñado por ingenieros y arquitectos de confianza del propio Grupo Pachuca, con base en México. Una decisión que refleja la apuesta del propietario tuzo por controlar directamente el diseño de una infraestructura que consideran estratégica, y que quieren que esté inspirada en la ciudad deportiva de La Esmeralda, la del Club León.

Eso sí, el trabajo de los técnicos mexicanos se apoyará de manera muy significativa en Esfer, la empresa asturiana que asumirá toda la construcción del complejo. No es una relación nueva. El Oviedo lleva años trabajando con Esfer en sus obras, desde las sucesivas remodelaciones del Tartiere hasta sus tiendas y otras instalaciones del club. La confianza está más que acreditada y el papel de la empresa asturiana será determinante en la ejecución.

El proyecto está prácticamente terminado. Es cuestión de días que se proceda a su entrega, lo que abrirá la puerta a la solicitud formal de la licencia de obras. El presidente del Oviedo, Peláez, ya avanzó hace unos días que, si todo sigue su curso, las obras podrían arrancar en tres o cuatro meses, un horizonte que sigue siendo el objetivo del club. Destacó además el papel de Ángel García, Cepi, alcalde de Siero, municipio en el que se edificará la nueva ciudad deportiva, en todas las gestiones llevadas a cabo para llegar hasta aquí.

La cifra que maneja el club para la inversión total sitúa el coste entre 50 y 60 millones de euros, muy por encima de los quince millones que se estimaban inicialmente para la primera fase. Esa diferencia tiene una explicación: el alcance del proyecto ha crecido. El complejo se perfila como uno de los más grandes del mundo en el ámbito del fútbol, con unas dimensiones que podrían llegar a rozar los 400.000 metros cuadrados en su desarrollo completo.

En cuanto a la estructura del proyecto, desde el club están valorando dividir la construcción en tres fases en lugar de las dos que se contemplaban originalmente, aunque por el momento no hay nada cerrado. La primera fase, que es la que tiene ya el respaldo urbanístico del Ayuntamiento de Siero, contempla un ámbito de 150.000 metros cuadrados con seis campos de fútbol, un edificio de servicios y las obras de urbanización correspondientes. Las fases siguientes incluirían una residencia, una universidad vinculada a las disciplinas deportivas, un servicio sanitario abierto tanto al club como al público general, y otras instalaciones complementarias, aunque la tramitación de esas fases es independiente de la primera.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Siero aprobó definitivamente el plan especial el pasado 26 de marzo, el mismo día en que el club celebraba su centenario. A partir de ese momento, el camino administrativo para iniciar las obras quedó despejado. Lo que viene ahora es la entrega del proyecto, la solicitud de licencia y, si los plazos se cumplen, el arranque de las obras antes de que acabe el verano.