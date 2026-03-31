Colombatto, claro con su futuro: “Quiero quedarme en Oviedo pase lo que pase”

Santiago Colombatto, uno de los capitanes del Oviedo, se pasa por la sala de prensa de El Requexón para analizar la actualidad azul y pronunciarse sobre su futuro.

El resumen. “Tras el partido que jugamos nos vino bien para descansar, despejar y trabajar para lo que viene. Quedan partidos y cosas por hacer, queremos estar a la altura porque la gente se lo merece. Ellos siempre están”.

La permanencia. “No hay que esconderse, la situación es muy compleja. Lo fundamental en este último tramo es aferrarnos a las oportunidades que nos quedan, siendo realistas. Cada vez quedan menos partidos y menos opciones, solo podemos entregarnos al 100%. La situación es difícil”.

La remontada. “Está siendo un año muy complicado en todos los aspectos, a nivel de equipo y a nivel de club. De mucho aprendizaje también, es lo único que podemos sacar de las cosas negativas. Aprender para no repetirlas. Está siendo un año jodido, nada que ver con el pasado. Sabíamos que iba a ser complicado, pero lo está siendo demasiado”.

Su futuro. “No es momento de hablar de futuro porque el club está en un momento complicado. Siempre dije que quiero quedarme acá, sea donde sea me gustaría quedarme. Muchas veces no depende de mí, se ha visto estos últimos años. Estoy cedido por el Grupo Pachuca y no depende de mí, así que habrá que esperar. Mi intención es quedarme en Oviedo pase lo que pase, mi familia está feliz acá y yo también, pero ahora es momento de elevar mi nivel y luego veremos”.

Primera División. “Se nota el salto de categoría, sin duda. Creo que tengo que dar un paso adelante, quedan nueve partidos en los que tengo que mejorar el nivel, tanto por mi como por mis compañeros”.

“Entreno siempre para jugar y estar preparado, al final el míster decide y está decidiendo que Fonseca y Sibo lo están haciendo bien. Solo trabajo mucho esperando la oportunidad y para estar preparado cuando toque”.

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Pasar de Segunda a Primera. “Los chicos que venimos de ascender también fue complicado, porque veníamos de una alegría muy grande tras conseguir el objetivo, que es poner al Oviedo donde debe estar. Esta situación actual no es nada fácil y debe servir de aprendizaje. Nadie nos regaló nada para estar aquí”.