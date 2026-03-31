Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Enzo Cazorla y Xavi Vicente se van de erasmus: jugarán el torneo del Ajax

Los dos futbolistas han sido seleccionados para representar al Future United

Enzo Cazorla y Xavi Vicente

Enzo Cazorla y Xavi Vicente / R. O.

O. O.

Dos canteranos del Real Oviedo viajan a Ámsterdam para disputar uno de los torneos juveniles más prestigiosos de Europa. Xavi Vicente y Enzo Cazorla, ambos juveniles de primer año, han sido seleccionados para representar al Future United, un combinado de jóvenes talentos vinculados al Ajax, en la XIV edición de la Olympia Future Cup, que se celebrará del 4 al 6 de abril en la capital neerlandesa.

El torneo, organizado por el propio Ajax, reúne cada año a algunos de los mejores prospectos del fútbol base europeo, y la presencia de jugadores del Oviedo no es casualidad. El Grupo Pachuca, propietario del club asturiano, mantiene un acuerdocone l Ajax desde agosto de 2022, un vínculo que abre la puerta a este tipo de oportunidades para los jóvenes de la cantera carbayona. Una experiencia de alto nivel para dos promesas del fútbol asturiano que tendrán la ocasión de medirse a sus pares europeos bajo la atenta mirada del Ajax.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
  3. Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
  4. Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil vigila con lupa que lleves la v-19 actualizada en Semana Santa y por autovía
  5. Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
  6. Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  7. Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
  8. Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie

Enzo Cazorla y Xavi Vicente se van de erasmus: jugarán el torneo del Ajax

Enzo Cazorla y Xavi Vicente se van de erasmus: jugarán el torneo del Ajax

El Sporting estudia profesionalizar el División de Honor: el club valora que los juveniles entrenen por la mañana en Mareo

El Sporting estudia profesionalizar el División de Honor: el club valora que los juveniles entrenen por la mañana en Mareo

Preocupación por el estado de salud de Amelia Bono tras sufrir un aparatoso accidente: "Me podría haber matado"

Preocupación por el estado de salud de Amelia Bono tras sufrir un aparatoso accidente: "Me podría haber matado"

Los entrenamientos en la carpa cubierta de El Llano comenzarán "a la vuelta de Semana Semana", confía el Patronato Deportivo

Los entrenamientos en la carpa cubierta de El Llano comenzarán "a la vuelta de Semana Semana", confía el Patronato Deportivo

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tarjeta inteligente con la que nunca más perderás tu cartera o maleta: disponible en varios colores por solo 6,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tarjeta inteligente con la que nunca más perderás tu cartera o maleta: disponible en varios colores por solo 6,95 euros

Siero completa la renovación del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones: 325.000 euros, cinco meses de obras y licitación en marcha

Siero completa la renovación del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones: 325.000 euros, cinco meses de obras y licitación en marcha

La revista británica "Time Out" ha elegido su lugar "más bonito del mundo" y está en Asturias

La revista británica "Time Out" ha elegido su lugar "más bonito del mundo" y está en Asturias
Tracking Pixel Contents