Enzo Cazorla y Xavi Vicente se van de erasmus: jugarán el torneo del Ajax
Los dos futbolistas han sido seleccionados para representar al Future United
O. O.
Dos canteranos del Real Oviedo viajan a Ámsterdam para disputar uno de los torneos juveniles más prestigiosos de Europa. Xavi Vicente y Enzo Cazorla, ambos juveniles de primer año, han sido seleccionados para representar al Future United, un combinado de jóvenes talentos vinculados al Ajax, en la XIV edición de la Olympia Future Cup, que se celebrará del 4 al 6 de abril en la capital neerlandesa.
El torneo, organizado por el propio Ajax, reúne cada año a algunos de los mejores prospectos del fútbol base europeo, y la presencia de jugadores del Oviedo no es casualidad. El Grupo Pachuca, propietario del club asturiano, mantiene un acuerdocone l Ajax desde agosto de 2022, un vínculo que abre la puerta a este tipo de oportunidades para los jóvenes de la cantera carbayona. Una experiencia de alto nivel para dos promesas del fútbol asturiano que tendrán la ocasión de medirse a sus pares europeos bajo la atenta mirada del Ajax.
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