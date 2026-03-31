Ricardo Bango, exjugador azul y técnico del Tuilla: "Cuando el Oviedo se echa atrás en el campo es cuando pierde el partido"

Ricardo Bango (Gijón, 1968) vistió las camisetas del Oviedo y del Sevilla. Sabe mejor que nadie lo que supone defender dos colores tan importantes. Ahora, desde su posición de técnico del Tuilla, analiza la situación de los azules y el partido que tienen este domingo (Tartiere, 18.30 horas) ante el conjunto hispalense, una de las últimas oportunidades para pelear la permanencia en Primera.

¿Cómo ve el partido?

Es difícil de analizar por la situación del Sevilla, que es muy irregular. Nosotros hemos tenido un comportamiento más estable, más consolidado. Competimos los partidos, aunque fue una verdadera pena y una oportunidad perdida la de la semana anterior ante el Levante. El Sevilla empezó muy bien, luego bajaron, tuvieron unas rachas irregulares… Incluso han cambiado la forma de jugar. Tenían unas expectativas que no han podido cumplir.

Los Oviedo-Sevilla tienen mucho que ver con los entrenadores. En el de ida se cesó a Carrión, y ahora llegan los hispalenses con nuevo técnico.

Se puede valorar de diferentes maneras, pero lo que sí es cierto es que siempre se espera que, cuando hay un cambio de entrenador, independientemente de su estilo y de los objetivos, haya una motivación extra. El Sevilla necesita una victoria a corto plazo por ese plus que se genera, independientemente de la capacidad del entrenador. Nosotros tenemos que centrarnos en mirar partidos anteriores donde hemos competido y lo hemos hecho bien.

Es decir, que le gusta cómo juega el Oviedo.

Empezamos ganando varios partidos y luego se nos fue, perdimos un poco de mordiente arriba y eso originó que el rival llegase más y nos empataran o incluso que acabáramos perdiendo. Pero tenemos que seguir en esa dinámica, dar una buena sensación, mostrar un equipo competitivo, sólido atrás, con capacidad de llegar arriba.

¿Qué el Sevilla tenga nuevo entrenador es un peligro?

Bueno, realmente no sé hasta qué punto los jugadores o los entrenadores piensan en el hecho de que su llegada sea relevante. Porque, insisto, no sabemos la reacción que va a tener el Sevilla. No han tenido tiempo para trabajar. Lo que sí va a haber es un extra de motivación en el ambiente y en los propios jugadores. Por lo tanto, el Oviedo debe intentar analizar cómo van a jugar. En cualquier caso, si hacemos las cosas bien, podemos plantarles cara. Se puede ganar.

Como técnico, ¿qué es lo que cree que debe mejorar el Oviedo?

No es fácil, así que hablaré como aficionado. Hemos jugado partidos en los que estábamos bien y hemos pasado a un perfil más defensivo que nos ha penalizado. Creo que no somos un equipo preparado para defender replegándonos mucho, y eso nos ha pasado repetidamente: ir ganando, estar bien asentados, y de repente, ver cómo empiezan a llegarte y cambiar el marcador. Quizás habría que pensar un poco más en atacar los 90 minutos.

Se entiende que lo mejor del Oviedo es su línea ofensiva.

Bueno, no solamente, pero sí que es cierto que hemos mejorado en eso; ahí están los números. Cuando nos replegamos nos enfriamos. Se puede defender bien con gente que esté preocupada de atacar. Cuando un equipo va perdiendo, ya no le importa nada. Si encima los jugadores que pueden ser un peligro están cerca de nuestra área…

¿Cómo vivió usted su etapa en Nervión?

Mi fichaje dejó dinero. Se pusieron en contacto con el Oviedo y me lo comentaron. En aquel momento era un salto importante en mi carrera. Era internacional y me iba a un equipo que luchaba por las plazas de arriba año tras año. Eso supuso una inversión económica para poder fichar y planificar en esa evolución que teníamos: del ascenso, de la consolidación, de la UEFA… Antes los equipos vivían de eso.

Si tuviese que quedarse con un jugador del Oviedo para el Tuilla, ¿cuál le haría más falta?

Bueno, tenemos un condicionante, que es el terreno de juego. Si no, a Hassan. Le pondría dando la espalda a la defensa y le daría libertad máxima y absoluta, porque es difícil encontrar a un jugador con esas características. Eso no quiere decir que sea el mejor, sino que es un jugador diferencial: es potente en carrera, rapidísimo. Son jugadores muy difíciles de encontrar.

Entonces, ¿cree que se puede?

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Sí. Si somos capaces de empezar los partidos con ese buen rigor, asentados en el campo y llegando arriba... La lástima es que nos hayan remontado tanto y parezca que va a seguir pasando. Lo cual es también un tema mental. A lo mejor el míster, cuando llegó al principio, tuvo que tomar decisiones sin conocer bien la plantilla, eso cabe dentro de lo lógico. Pero si somos capaces de mantener al rival un poco más lejos, la actitud cambia completamente. Cuando un equipo deja de atacar es cuando pierde. En las segundas partes, el equipo contrario se te viene arriba, e insisto, creo que no estamos mejor defendiendo cuando estamos muy replegados.