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Santi Cazorla, propuesto como pregonero del Descenso Internacional del Sella 2026

La organización todavía no ha podido comunicárselo al jugador, por lo que el asunto queda en el aire a la espera de conocer si el llanerense aceptará el ofrecimiento

Cazorla, en primer término, con Sibo, Costas y Thiago Fernández, ayer en El Requexón. | ELOY ALONSO / EFE

Cazorla, en primer término, con Sibo, Costas y Thiago Fernández, ayer en El Requexón. | ELOY ALONSO / EFE

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Descenso Internacional del Sella celebrará el próximo 8 de agosto su 88ª edición, y el Comité Organizador ya ultima los preparativos de una de las pruebas de piragüismo más emblemáticas del mundo. Uno de los flecos pendientes es confirmar quién será el pregonero de la cita sellera este año.

El Codis (Comité organizador del Descenso Internacional del Sella) ha puesto los ojos en el capitán del Oviedo, Santi Cazorla, y le ha propuesto ser el encargado de pronunciar el pregón en esta edición de 2026, tal y como adelantó RTPA y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, la organización todavía no ha podido comunicárselo al jugador, por lo que el asunto queda en el aire a la espera de conocer si el llanerense aceptará el ofrecimiento. En los próximos días se podría despejar la incógnita, con Cazorla en disposición de dar el sí definitivo a los organizadores del Descenso.

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