Entre 500 y 600 aficionados arropan al Oviedo en un entrenamiento a puerta abierta en El Requexón

Guillermo Almada no suele abrir la puerta. Desde su llegada al banquillo azul, los entrenamientos en El Requexón han sido a puerta cerrada por decisión del técnico uruguayo, algo que el club ha respetado. Pero hoy era viernes Santo, el sol acompañaba y el Real Oviedo decidió hacer una excepción.

Entre 500 y 600 personas se acercaron esta mañana a la ciudad deportiva azul para ver entrenar al equipo de cerca. Familias, niños con la camiseta puesta, aficionados de todas las edades que aprovecharon el día festivo para ver a sus jugadores en otro contexto. El ambiente fue el que suele ser en estos casos: distendido, cercano, con los jugadores más accesibles de lo habitual. Los niños pudieron sacarse fotos y conseguir firmas, que es al fin y al cabo lo que más importa cuando tienes diez años y tu ídolo está a tres metros.

La sesión transcurrió con normalidad bajo un buen día de sol, aunque con algunas ausencias destacadas. Forés no estuvo por molestias físicas, y Dendoncker, Ilic y Lucas Ahijado tampoco participaron, bajas que ya venían arrastrándose durante la semana.

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Lo que no cambió, porque nunca cambia, fue el estado de la carretera de acceso al complejo. La afluencia de coches saturó la caleya de entrada, con colas tanto para entrar como para salir. Un clásico que se repite cada vez que El Requexón recibe más visitas de lo habitual y que, a estas alturas, ya forma parte del paisaje.