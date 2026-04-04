Almada evita hablar de su continuidad como técnico del Real Oviedo: "Estoy enfrascado en resolver la problemática diaria"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, esquiva hablar de su continuidad al frente del cuadro azul en la previa del partido ante el Sevilla.

La semana. "Medio regular, porque entre los lesionados y los de la selección tuvimos poco futbolistas. Metimos a gente del filial para que nos ayudasen. Dentro de todo tratamos de trabajar y darle un poco más de intensidad a todo. Se fueron sumando a medida que llegaron. Ya estamos todos juntos y con ganas de redención".

La permanencia. "La única cosa que no podemos dejar de hacer es pelear. Lo seguiremos intentando a muerte, entregando todo lo que tenemos en pos de intentar ganar. Que nos acerque la posibilidad de mantener la categoría. SOy optimista por naturaleza. Con eso iremos a jugar contra el Sevilla".

Su continuidad. "Estoy enfrascado en resolver la problemática diaria. Lo que viene en esta temporada. Es un orgullo estar en un club como el Real Oviedo. Me han apoyado desde el inicio. Vuelvo a insistir en que estamos enfocados en el trabajo diario. No pienso otra cosa que no sea Sevilla. Este tipo de cosas no nos pueden distraer, queda mucho".

El nuevo técnico del Sevilla. "La idea táctica es distinta el uno del otro. Tiene un gran abanico de jugadores. Puede apelar a hombres distintos. Se lo he dicho a los jugadores. Tenemos que adaptarnos rápido a lo que plantee el rival. Ser protagonistas. Hay muchas ganas de revancha por lo que pasó en el Pizjuán. Necesitamos jugar mejor que el rival más allá de su disposición en el césped".

Los seleccionados. "Han venido bien, que es lo más importante. Tenían cansancio por fatiga y los entrenamientos con sus selecciones. Hay bastantes bajas que complcian la formación del plantel. Es la realidad que afrontamos. Los que están disponibles están a muerte. Costas acaba de ser padre. Eso no le ha permitido entrenar con regularidad y descansar lo que debería. Hay situaciones que debemos afrontar".

Dejar de tener fe. "Si palpo que algún jugador baja los brazos no lo tendré en cuenta. La afición nos respalda. Debemos intentar dar hasta la última gota de sudor para pelear por la gente. He conversado con los jugadores y están con ganas de revertir el último partido para repetir más actuaciones como la del Valencia. No podemos dejar de pelear".

Ovie Ejaria. "No lo sé. Teníamos buenas expectativas con él porque creíamos que nos elevaría a nivel futbolístico. Pero lamentablemente no lo hemos podido tener porque ha tenido distintas variantes de complciaciones que no lo permiten entrenar de manera consistente. No hemos podido contar con él y su participación está lejana".

Noticias relacionadas

El once. "Ya hemos definido el once. Hay muchos cansados y otros que están en proceso de recuperación. Lo de Costas es muy justificable. Estamos evaluando".