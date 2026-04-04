Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla: "El Oviedo transmite buenas sensaciones, es un equipo muy fuerte"

"En el Tartiere, en los últimos seis partidos, transmite buenas sensaciones", dice el entrenador del cuadro de Nervión

Luis García firma con el Sevilla FC hasta 2027

Luis García firma con el Sevilla FC hasta 2027 / Sevilla FC

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Luis García Plaza manifestó ayer, víspera de su debut como entrenador sevillista en Oviedo, que "el grupo ha entrenado" esta semana "con mucha actitud, como es lógico cuando hay un cambio" en el banquillo, y ha admitido que está "instaurando conceptos nuevos". García advirtió sobre el peligro del Oviedo, colista que "ha estado flojo fuera, pero en casa ha estado muy bien".

"En el Tartiere, en los últimos seis partidos, transmite buenas sensaciones", ya que se trata de un conjunto "fuerte e intenso cuyos atacantes, Fede Viñas y Reina, corren muchos kilómetros". García explicó que "el método de trabajo" que trata de implantar "es diferente" al de su antecesor, el argentino Matías Almeyda, aunque ha resaltado que "no es ni mejor ni peor, sólo diferente", ya que su antecesor "planteaba algo que se hace poco en España".

Noticias relacionadas

El preparador madrileño ha mandado "un abrazo a Matías Almeyda", ya que "la persona que sale" de un club "lo pasa mal", lo que conoce de primera mano porque le "ha tocado alguna vez ser destituido" e insistió en que "sin hacer nada extravagante", su Sevilla "va a cambiar la forma de jugar", ya que "aquí se juega más estructurado". Además, ha recordado que dirige al "equipo más goleado de la categoría", por lo que debe "reducir el número de goles en contra, aunque eso no significa ser más defensivo", sino mejorar en "cosas como la comunicación".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
  2. Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
  4. Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
  5. Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
  6. Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
  7. El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
  8. Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado

El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

Miguel Torre, el médico que vivió la primera subida de La Vuelta al Angliru en 1999: caídas, suturas “a palo seco” y caos en meta

Miguel Torre, el médico que vivió la primera subida de La Vuelta al Angliru en 1999: caídas, suturas “a palo seco” y caos en meta

El torneo de fútbol sala de Salas consolida su éxito con un formato dinámicо y gran nivel competitivo

El torneo de fútbol sala de Salas consolida su éxito con un formato dinámicо y gran nivel competitivo

Juan Ignacio Martínez "Moreno" será Hijo Predilecto de Navia a título póstumo en reconocimiento a su histórica entrega al Descenso de la Ría

Juan Ignacio Martínez "Moreno" será Hijo Predilecto de Navia a título póstumo en reconocimiento a su histórica entrega al Descenso de la Ría

Cangas del Narcea recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio por su apoyo a las iniciativas empresariales

Cangas del Narcea recibe el reconocimiento de la Cámara de Comercio por su apoyo a las iniciativas empresariales
Tracking Pixel Contents