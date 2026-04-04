Luis García Plaza, entrenador del Sevilla: "El Oviedo transmite buenas sensaciones, es un equipo muy fuerte"

Luis García Plaza manifestó ayer, víspera de su debut como entrenador sevillista en Oviedo, que "el grupo ha entrenado" esta semana "con mucha actitud, como es lógico cuando hay un cambio" en el banquillo, y ha admitido que está "instaurando conceptos nuevos". García advirtió sobre el peligro del Oviedo, colista que "ha estado flojo fuera, pero en casa ha estado muy bien".

"En el Tartiere, en los últimos seis partidos, transmite buenas sensaciones", ya que se trata de un conjunto "fuerte e intenso cuyos atacantes, Fede Viñas y Reina, corren muchos kilómetros". García explicó que "el método de trabajo" que trata de implantar "es diferente" al de su antecesor, el argentino Matías Almeyda, aunque ha resaltado que "no es ni mejor ni peor, sólo diferente", ya que su antecesor "planteaba algo que se hace poco en España".

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El preparador madrileño ha mandado "un abrazo a Matías Almeyda", ya que "la persona que sale" de un club "lo pasa mal", lo que conoce de primera mano porque le "ha tocado alguna vez ser destituido" e insistió en que "sin hacer nada extravagante", su Sevilla "va a cambiar la forma de jugar", ya que "aquí se juega más estructurado". Además, ha recordado que dirige al "equipo más goleado de la categoría", por lo que debe "reducir el número de goles en contra, aunque eso no significa ser más defensivo", sino mejorar en "cosas como la comunicación".