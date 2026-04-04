El Real Oviedo-Sevilla, totalmente gratis: así es como puedes ver el partido sin pagar ni un euro

Este domingo hay fútbol de LaLiga y, lo mejor de todo, es que no tendrás que rascarte el bolsillo para verlo. El Real Oviedo recibe al Sevilla en el Carlos Tartiere a las 18:30 horas y el partido se emitirá en abierto a través de Teledeporte, el canal gratuito de RTVE accesible para cualquier persona con televisión en España. Sin suscripciones, sin pagos, sin trucos: solo enchufas la tele y a disfrutar del fútbol.

Si quieres verlo por otras plataformas, también tendrás la opción de seguirlo a través de DAZN y Movistar Plus+, para quienes ya dispongan de esas suscripciones. Pero la gran noticia del día es precisamente esa: que en un deporte donde cada vez cuesta más ver los partidos sin pasar por caja, este Oviedo-Sevilla se podrá disfrutar completamente gratis. Así que ya sabes, anota en la agenda el domingo a las 18:30 y prepara el sofá.

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Y el partido, además, tiene mucha miga. El Real Oviedo atraviesa una temporada de infarto en su regreso a la máxima categoría, peleando por alejarse de los puestos de descenso en cada jornada. Enfrente estará un Sevilla que tampoco está pasando su mejor momento y que necesita sumar para no complicarse la vida en la clasificación. Un choque directo, con tensión, con orgullo y con mucho en juego para los dos. El tipo de partido que, cuando encima es gratis, no hay excusa para perdérselo.