Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo: "Tenemos que matarnos por esta afición, es de las mejores del fútbol español"

Guillermo Almada, entrenador del Oviedo, valoró positivamente tras el duelo la victoria de los suyos ante el Sevilla, la quinta de esta temporada para los azules en Primera.

El resumen. "La derrota contra el Levante fue dura y era imperioso ganar para retomar la confiaza. Queríamos darle una alegria a nuestra gente. Hicimos un buen partido, aunque pudimos tener más fluidez. No hubo percances defensivos. Hubo alguna situación clara para poder definir el partido. La mejor manera de defender es buscar el segundo. Eso se intentó. Era necesario ganar se jugase como se jugase. Tenemos que tratar de reafirmarlo en el duelo ante el Celta".

La permanencia. "Ya lo dije, pelearemos hasta el último partido. Si algún jugador no se siente en condiciones de hacerlo, que lo diga y no lo tomaremos en cuenta. Todos tienen ganar y disposición. El triunfo lo reafirma. Cuando se tuvo que pelear se peleó a muerte. Lo importante ahora, más allá de celebrar, es trabajar para el partido del Celta".

La salida de Viñas. "Porque tenía una amarilla. Cualquier proximación daba el riesgo de quedarnos con uno menos. Dudamos en sacarlo en el descanso. El también se notaba temeroso en ir a la presión. Por eso decidimos cambiarlo".

Los centrales. "Carmo tiene alguna dolencia, pero nos puede aportar. Tuvieron un buen funcionamiento. Cosats estuvo muchos días en el hospital por el nacimiento de su hijo. La defensa es la posición que mejor tenemos cubierta".

El arbitraje. "No me gustan los partidos entrecortados. Si el árbitro se equivocó, no lo vi".

Los que dan por muerto al equipo. "Que nos vean como quieran. Nosotros tenemos que pelear hasta la última gota de sudor. Después veremos si nos da. La actitud que mostramos hoy nos acercará a lo que queremos dar. Sabía que nos podíamos arrimar al Sevilla. Tenemos que ir partido a partido".

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La hicnahda azul. "La afición chapó. Hay que sacarse el sombrero. El apoyo ha sido permanente desde que llegué. Tenemos que matarnos por esta afición, que es de las mejores del fútbol español".