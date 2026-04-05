Luis García Plaza, técnico del Sevilla, crítico con el arbitraje: "Hacía años que no veía que daban tres minutos de descuento"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla, fue crítico con el arbitraje del partido de los suyos contra el Real Oviedo tras la finalización del mismo. "Lo hemos comentado de manera tranquila. Para mí hay un posible penalti a Gudelj en la primera parte. Hemos cometido un error muy grosero en el córner. Además, creo que una entrada de un jugador del Oviedo que no recuerdo (Sibo) sobre Sow debía haber sido roja y fue amarilla. Hasta el primer gol hemos dado más sensación de peligro que ellos. Hacía años que no veía que daban tres minutos de descuento. Hasta que han metido el gol tenían cero tiros a puerta y eran locales. Pero cometemos errores que no podemos cometer", dijo.