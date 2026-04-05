Oviedismo desde donde sea: así fue la previa del Real Oviedo-Sevilla, con "desilusión", pero con ganas de ir al Tartiere

Oviedismo desde cualquier parte del mundo. Alfonso y su hijo Fonsi Orejas charlaban con María Abascal, madre del pequeño, en los aledaños del Tartiere. Pero no lo hacían de manera presencial. Las nuevas tecnologías permiten que, sea cual sea la distancia, la gente pueda estar conectada en todo momento. "Estamos hablando con mi madre por videollamada antes de entrar al campo"; decía Fonsi. María no pudo asistir al encuentro de los azules ante el Sevilla, un partido de especial importancia en las aspiraciones del cuadro carbayón. Sin embargo, estuvo permanentemente conectada a la previa gracias al teléfono móvil de Alfonso.

"¿Yo también voy a salir en LA NUEVA ESPAÑA?", reía María al otro lado del aparato. Es increíble la facilidad de conexión que existe en estos tiempos, que María, lejos del Tartiere, pudo sentir de cerca un ambiente como el de las grandes tardes.

A pesar de que el Oviedo marcha colista, su afición, la misma que le ha acompañado siempre, tanto en las buenas como en las malas, no se quiso perder el encuentro. Si estuvieron en 2003 y en 2012, como no lo van a estar ahora con el equipo agonizando por agarrarse a la Primera División. "Es algo que llevábamos esperando muchos años y hay que venir. Estamos muy enfadados por cómo se han hecho las cosas esta temporada y creo que nos han quitado un poco la ilusión, pero ahora ya toca aprovechar lo que quede porque no todos los días puedes jugar contra un grande como es el Sevilla", decía Eduardo Alonso mientras una turba de aficionados vestidos de rojo lo abrazaban y cantaban con él. "El Oviedo es el grande de Asturias, pisha", le decía uno de ellos. A su lado, Sebastián Guerra, aficionado hispalense que pasó, junto a sus amigos, todo el fin de semana en la capital del Principado. "Nos encanta el norte. Huimos un poco de Sevilla porque no somos muy de Semanas Santas, y aunque aquí la hay, no paralizan por completo la ciudad. Hemos aprovechado para comer, salir un ratito de fiesta y visitar algún que otro sitio. Esperemos que el Oviedo no baje y podamos volver al año que viene, aunque necesitamos ganar, a ver si vamos a bajar los dos", bromeaba el aficionado sevillano.

Y es que el ambiente sevillista en Oviedo fue impresionante desde el pasado viernes. De hecho, se han hecho muy virales varios vídeos de cerca de mil aficionados al conjunto de nervión en varios establecimientos del centro de la ciudad cantando el tradicional himno del Centenario interpretado por El Arrebato, uno de los mejores valorados de la historia del fútbol.

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Pero cuando llega la hora de que rueda el balón, el alterne se deja a un lado. El oviedismo respondió, una vez más, a la llamada del cuadro carbayón. Miles de aficionados se dieron cita en el Tartiere para disfrutar a priori de una buena tarde de fútbol. Lucía, junto a su madre Zaira, y a Covadonga Durán, salían de la tienda del Oviedo minutos antes de que comenzase el encuentro. Se habían hecho con las nuevas prendas del centenario antes de entrar al estadio. A su lado, Pelayo y Pablo Argüelles, padre e hijo que siempre van al fútbol juntos, y que esperan que el Oviedo pueda quedarse "en Primera División".