Revancha necesaria en el Tartiere: el Oviedo busca resarcirse del 4-0 del Pizjuán que zanjó la era Luis Carrión

Toca, al fin, pasar página. O intentarlo. El Oviedo recibe este domingo al Sevilla en el Carlos Tartiere (18.30 horas, Teledeporte) con la deuda moral de diciembre todavía sin saldar. Aquel 4-0 en el Sánchez-Pizjuán, con el que los hispalenses cerraron el año con cierta alegría en Nervión, dejó una herida que los azules no han olvidado. El propio Almada lo dejó caer en rueda de prensa: los azules tienen muchas ganas de revancha, y el Tartiere será esta tarde el escenario para intentar cobrarla.

La curiosidad de este Oviedo-Sevilla tiene mucho que ver con los banquillos. En la primera vuelta, el Oviedo viajó al sur con Luis Carrión al mando y ese mismo día fue cesado; ahora, el cuadro hispalense llega a Asturias con un técnico recién estrenado. Luis García Plaza toma el testigo de Matías Almeyda, destituido tras ganar solo uno de los últimos ocho encuentros, en lo que es una temporada de trinchera permanente en Nervión. El madrileño, que llevaba más de un año sin equipo desde su salida del Alavés, lleva apenas una semana con el grupo y aterriza en el Tartiere prácticamente a ciegas. No hay mejor manera de estrenar un banquillo que a pie de campo ajeno, sin rodaje, sin automatismos y con la presión de un Sevilla que solo tiene tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Y enfrente, un Oviedo que tampoco llega en las mejores condiciones. El parón de selecciones ha vaciado el vestuario durante días: cinco jugadores han respondido a la llamada de sus respectivas federaciones, y el trabajo colectivo ha sido necesariamente incompleto. A eso se suman las bajas que condicionarán el planteamiento de Almada: Illic, Dendoncker, Lucas y Forés. Hay que sumar la incógnita de David Costas, convocado pero con una situación explicada por el entrentador: acaba de ser padre, no ha tenido regularidad en los entrenamientos y es una duda más que justificada para el choque. Con todo, Almada aseguró que la plantilla tiene margen para adaptarse a la situación. El uruguayo confía en la variedad de recursos de su grupo, aunque la teoría tendrá que demostrarse en los noventa minutos. Porque el rival de hoy, por desorientado que llegue, no es cualquier cosa. El Sevilla es el Sevilla incluso en sus peores noches, y García Plaza necesita puntos con urgencia.

La tabla, eso sí, no invita al optimismo azul. El Oviedo marcha último con 21 puntos, pero la victoria ayer del Mallorca ante el Real Madrid fastidió los planes azules. Una victoria hoy hubiese acercado a los carbayones a cinco puntos de la permanencia en caso de que el Mallorca hubiese perdido. Ahora, solo se podría poner a siete. De hacerlo, eso sí, metería al Sevilla en el lío por la salvación.

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Para meterle mano al recién llegado García Plaza, Almada apunta a un once con Aarón bajo palos; Nacho Vidal, Calvo, Bailly y Javi López en la línea defensiva; Sibo y Fonseca en el doble pivote; Ilyas, Reina y Thiago en la mediapunta; y Viñas como referencia arriba. Un esquema de garantías para un partido en el que no caben experimentos. Completan la convocatoria Moldovan, Narváez, Rahim, Costas, Cazorla, Hassan, Colombatto, Borbas y Agudín. El Tartiere, cargado y con ganas de revancha, hará el resto.