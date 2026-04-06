El milagro que busca el Real Oviedo ya lo hizo el Mallorca: así fue el precedente de los de Cúper en 2005

Es casi un milagro porque implica sumar cerca de 15 puntos cuando quedan 24 en juego, pero no es imposible. La victoria del Real Oviedo ante el Sevilla con un certero cabezazo de Fede Viñas añadió dosis de fe a una hinchada que se agarra a cualquier síntoma para soñar. Aunque la salvación, a 7 puntos de distancia con 8 jornadas por disputarse, siga siendo un objetivo más que complicado. Pero ese milagro que intenta ahora el Oviedo ya se dio. Hay que remontarse 20 años para encontrarlo, pero existe. El Mallorca de la 2004/2005 avanzaba a 8 jornadas del final en una situación muy similar a la de los azules. Y acabó la temporada descorchando el champán: porque lograr la permanencia tras una temporada de penurias deja el regusto del mejor de los ascensos. Almada y sus chicos quieren ahora transitar por la vía abierta hace 21 años por Héctor Cúper y los suyos.

Aquel Mallorca de la 04/05 había atravesado problemas enormes durante la campaña y eso que no hacía tanto de los tiempos gloriosos de los bermellones, tercero en el 99 y 2001 y campeón de Copa en 2003. La directiva había apostado de inicio por el asturiano Benito Floro, que solo aguantó 8 jornadas con el timón, con 5 puntos de 24 en la maleta. Tras hacer Bartomeu Llompart de puente, aterrizó Cúper, de vuelta a la que fue su casa tras sus periplos en Valencia y en el Inter. Pero la reacción no fue inmediata.

La reacción bermellona

Tanto, que a 8 jornadas del final, las que restan ahora, el Mallorca era 18.º en la tabla, en puestos de descenso. Sumaba 24 puntos, los mismos que ahora el Real Oviedo. Pero los azules navegan ahora a 7 puntos de tierra firme y el Mallorca estaba entonces a 10 puntos de la salvación. Levante, Racing de Santander y Osasuna marcaban el objetivo con 34 puntos. Por detrás, Albacete, con 24, y Numancia, con 20, parecían destinados a bajar. Necesitaba el equipo de Cúper números de equipo europeo y que, además, fallara alguno de sus predecesores. Sucedieron ambas cosas.

En un brillante desenlace, el Mallorca se hizo con 15 puntos de los 24 que había en liza. La reacción se dilató una semana, puesta en la fecha 31.ª, los bermellones cayeron ante el Zaragoza. Pero ahí sí que despegaron. Empataron ante el Valencia (0-0), antes de coleccionar dos victorias consecutivas: 1-2 en Soria y 3-2 frente al Espanyol. Un empate en Pamplona, 1-1, dio paso a otros dos triunfos consecutivos, 4-3 ante el Athletic de Bilbao y 0-3 en Riazor.

El Mallorca llegó a la última jornada ya fuera de los puestos de descenso, y amarró su permanencia empatando en su feudo ante el Betis, 1-1. Albacete y Numancia no lograron seguir el ejemplo y el gran damnificado de la reacción balear fue un Levante a la deriva que en las últimas 8 jornadas solo fue capaz de sumar 3 puntos.

La meta azul

Ahora, el Oviedo quiere imitar la gesta del Mallorca, con la curiosidad, además, de que es el propio conjunto bermellón uno de los involucrados en la pelea. De hecho, allí en la isla terminarán los azules la temporada. Son 7 puntos de distancia, 3 menos que los bermellones, pero la parte negativa para los de Almada es que deben adelantar a 3 equipos, no solo a uno.

El calendario ofrece de todo en ese desenlace, pero parece claro que la mayor parte de las opciones del milagro residen en el Tartiere. Además, debe rascar lo que pueda fuera. El camino de 8 paradas se inicia en Vigo este domingo. Los gallegos están en la pelea por el quinto puesto, con toda la pinta de que concederá un billete para la Champions. Después, doble enfrentamiento en el Tartiere ante un Villarreal con los deberes casi hechos y un Elche que pasa por los momentos de más apuro. Visitará el Oviedo al Betis a comienzos de mayo antes de recibir al Getafe y, después, en duelo intersemanal, viajar al Bernabéu. El último choque en casa es ante el Alavés y el desenlace de la Liga en Mallorca, en la cita ya comentada.