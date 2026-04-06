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Hasta Santi Cazorla se rinde al hombre de moda en el Real Oviedo: "No cojas ni un resfriado, por dios"

El internacional celebró el triunfo de los azules en las redes sociales

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Sevilla

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Sevilla / Irma Collín / LNE

O. O.

La victoria ante el Sevilla supone una bombona de oxígeno para el Real Oviedo y sus futbolistas, tocados tras la última derrota contra el Levante. La salvación sigue estando complicada, a 7 puntos, pero la fe ha aumentado tras ese triunfo ante el conjunto hispalense que se fraguó en otra jugada a balón parado.

En esta ocasión fue un córner sacado por Alberto Reina que Fede Viñas cabeceó de forma académica a la red. Es el séptimo gol del charrúa en lo que va de campeonato y le convierte en una pieza indiscutible en los planes de Almada y en la principal razón por la que se puede creer en el milagro de la salvación.

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El mensaje de Cazorla

El mensaje de Cazorla / Instagram

Santi Cazorla, capitán y emblema de este Oviedo, ensalzó la figura del delantero uruguayo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram tras el partido. “No cojas ni un resfriado, por dios”, escribió el internacional con una foto de la celebración del tanto coronado con un “Don Fede Viñas”.

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