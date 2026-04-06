Tres canteras potentes quieren pescar en el cadete del Real Oviedo: Valencia, Villarreal y Celta, al acecho
La gran campaña del conjunto carbayón no pasa desapercibida
La cantera del Real Oviedo sigue trabajando a destajo y esa labor continúa dando sus frutos, como se ha visto esta temporada con el paso a la rutina del primer equipo de Pablo Agudín, uno de los debutantes más jóvenes en los últimos años del club carbayón. Uno de los conjuntos de las categorías inferiores del club azul que mejor sabor de boca está dejando esta campaña es el cadete A, líder de su categoría. Su gran campaña está llamando la atención de canteras potentes del fútbol español para hacerse con algunos de sus futbolistas más destacados.
Son los casos de Pelayo Margolles y Pablo Tapia, además de Darío, del cadete B en su caso. Es este último el que tiene más cerca su salida del Oviedo, ya que cuenta con una propuesta del Valencia para hacerse con sus servicios e ingresar en el cadete del conjunto che a partir de la próxima temporada.
En el caso de Margolles y de Tapia, el Oviedo aún mantiene la esperanza de que puedan renovar sus contratos, pero no lo tiene sencillo el club azul ante el interés de varios conjuntos. En el caso de Margolles, el Villarreal es uno de los clubes interesados en contar con él a partir de la próxima temporada, mientras que por Pablo Tapia el que ha mostrado más interés es el Celta de Vigo.
El Oviedo sigue trabajando en el intento por contar con ellos en su proyecto de cantera, y así se lo ha transmitido a las familias. No obstante, es una decisión que dependerá en última instancia del deseo del entorno de los jóvenes futbolistas.
Los dos conjuntos cadetes del Real Oviedo están completando una temporada fantástica, tanto en la formación como en los resultados: el A ha ganado todos los partidos menos un empate y el B solo sabe ganar.
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