Buenas noticias en el inicio de los entrenamientos del Oviedo: tres lesionados trabajan con el grupo
Los azules empiezan a preparar la cita ante el Celta del domingo
Guillermo Almada y sus hombres se reencontraron en El Requexón tras la jornada de ayer de descanso. Lo hicieron en una sesión de más intensidad para los suplentes ante el Sevilla y con los titulares trabajando en el gimnasio, como suele ser habitual en la primera sesión de cada semana.
El entrenamiento trajo buenas noticias desde la enfermería, ya que tres de los lesionados estuvieron con el grupo. Lucas Ahijado, que ya la semana pasada empezó a integrarse con sus compañeros, participó sin problemas en la sesión y junto a él estuvieron David Carmo y Ovie Ejaria.
Con el inglés no hay ninguna certeza sobre su recuperación, ya que en las últimas semanas ha alternado entrenamiento a las órdenes del entrenador con trabajo en solitario, pero en los otros dos casos, los zagueros Lucas y Carmo, todo hace indicar que van por el buen camino y que podrían integrar la convocatoria para el choque del domingo en Vigo. Los que no se dejaron ver sobre el césped y siguen formando parte del parte son los lesionados Luka Ilic, Dendoncker y Álex Forés.
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