Juan Mata se lesiona de gravedad y deberá pasar por el quirófano: "Un día menos para volver"
El asturiano sufrió una fractura en el codo izquierdo
Efe
El futbolista asturiano Juan Mata sufrió una lesión en la jornada 23 de la A-League australiana, durante el partido entre el Melbourne City y el Wellington Phoenix disputado en el AAMI Park.
El centrocampista sufrió un golpe al final de la primera mitad, aunque acabó jugando hasta el minuto 88, y las pruebas posteriores confirmaron una fractura en el codo izquierdo. El club informó de que el jugador será sometido a la correspondiente cirugía, mientras que su evolución tras la intervención marcará los plazos de recuperación. Desde el cuerpo técnico, liderado por Arthur Diles, se destacó que la prioridad es acompañar al futbolista en su proceso de recuperación, con la vista puesta en su regreso durante la presente temporada.
Mata cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol europeo. Tras su paso por la cantera del Real Ovieod y del Real Madrid, ha militado en equip como el Valencia, el Chelsea, el Manchester United y el Galatasaray, para luego seguir su carrera en el Vissel Kobe japonés y ahora en Australia. En su palmarés tiene la Copa del Rey con el Valencia, la FA Cup con el Chelsea y el United, con el que también logró la Supercopa y la Copa de la Liga, la Superliga de Turquía y la de Japón. Así mismo, ganó la Liga de Campeones y la Liga Europa con los 'blues' y este último torneo con los 'red devils'.
Además, es uno de los últimos jugadores en activo de la generación dorada de la selección española que conquistó el Mundial de 2010 y también participó en el título de la Eurocopa 2012. Además ha ganado el Europeo sub-19 y sub-21.
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