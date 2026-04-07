Palabra del quinto jugador con mas partidos en los 100 años del Oviedo: "La receta para salvarse es la unión: nos la pegamos o salimos adelante, pero todos juntos"

368 partidos adornan su historial con el Real Oviedo. Es el quinto futbolistas con más partidos en la ya centenaria historia del club carbayón. Javier Álvarez (Oviedo, 1949) atesora la suficiente experiencia como para saber que no se puede dar nada por hecho en el fútbol. Por eso, en su conversación con LA NUEVA ESPAÑA, opta por la lectura más optimista, aumentada esta por el triunfo ante el Sevilla del domingo, y confía en que los de Almada, quien cree que ha mejorado al equipo, logren la reacción para mantenerse en Primera.

¿Cómo lo ve?

Hay que apelar al optimismo, porque si no estás perdido. La situación no es la ideal, pero hay que asumirla y cargar con ella. Bajar o subir de categoría siempre es complicado por la adaptación. Hay que ser consecuentes con lo que somos: no estamos en la Liga del Madrid o el Barcelona. Estamos en otra pelea, con equipos como Levante, Osasuna o Getafe. Ahí es donde hay que poner el foco. Y claro, los puntos que se van quedando por el camino luego duelen.

Sus cálculos.

Está complicado, está claro. Necesitas ganar cinco o seis... Pero además que los que están por encima no sumen. Es difícil. Yo estoy pendiente de todo y te desilusionas porque ves que la cosa no termina de arrancar. La gente está tocada pero no falla al equipo.

¿Cómo ve a la afición?

La gente está dando ejemplo. Se ilusiona con muy poco. Llevo muchos años vinculado al Oviedo y sé que su afición nunca falla. El equipo puede ir mal, pero el apoyo es el mismo. Se vio en el entrenamiento de la semana pasada: todos los críos con la camiseta del Oviedo. Antes eso no se veía tanto. La ilusión hay que mantenerla, dar todo lo que se pueda.

¿Ve al equipo mejor con Almada?

Sí, está mejor. A Almada no le conocía cuando llegó, no sabía de su trayectoria, pero ha ordenado al equipo. Ahora sabemos a lo que jugamos y la gente está más contenta. Se ve. Es un punto a favor. El equipo compite siempre, no tira la toalla. No es como otros colistas de años anteriores. Aquí nadie se lleva los puntos fácil. Antes, con Carrión, el equipo quedaba más expuesto.

¿Cuál es la clave en estas situaciones de urgencias?

Lo primero es la unión. Eso es fundamental. Entre entrenador y jugadores, que nadie se despiste. O nos la pegamos juntos o salimos adelante juntos. La unión hace la fuerza. Y luego, como en todo, hay que saber escuchar. Eso se traduce en ser generoso en el trabajo, disciplinado y respetar las decisiones. Eso luego se ve en el campo.

¿Algún jugador que te guste?

Me gusta la línea que lleva toda la temporada Aarón. Es un jugador que merece la pena. Tiene mando, ordena a los compañeros. Es como un entrenador dentro del campo. Da la sensación de que lo ve todo de cara. Merece que se le mire. Pero como siempre lo bueno, al final, suele volar.

¿Cómo ha vivido el centenario del club?

Con mucha ilusión. Procesar todo lo que ha vidido el club y que llegue a cien años es algo muy bonito. Cien años de historia no se cumplen todos los días. En algunos momentos pensábamos que no llegaríamos y mira ahora, celebrando en Primera. Pero todo en la vida tiene su cara y su cruz. Hay subidas y bajadas, y hay que ser consciente de lo que toca en cada momento.

¿Cómo explica su amplia trayectoria en un club como el Oviedo?

368 partidos no salen por casualidad. Eso está claro. Se consiguen con tesón y con ilusión cada día. Con la exigencia de saber que tienes que dar la talla porque hay mucha gente pendiente de lo que haces. El fútbol, como la vida, es eso: estar en el foco y responder.

¿Cuándo era joven pensaba ser futbolista?

Antes no se pensaba tanto en si ibas a ser futbolista o no. Yo pensaba en tener un futuro ilusionante y en que la gente a mi lado estuviera bien, mi familia, mi esposa. Esto de ser futbolista no va de decirlo, va de demostrarlo. Tienes que tener condiciones, eso te lo da Dios, pero luego hay que trabajarlo y cuidarlo cada día.

Un consejo que le daría a los jóvenes futbolistas.

Lo primero, ser buena persona. Y luego, en lo que quieras ser, dejarte la piel. Ahora los jóvenes son más cómodos pero es porque nosotros los hacemos así. Están demasiado protegidos. Hay que dejarles equivocarse. Si no, el día de mañana se van a perder. Aprender también es caerse.

¿Echa de menos el fútbol?

Noticias relacionadas

No, ¿sabes por qué? Porque me quedan las amistades que hice jugando, eso para mí es lo más importante. Y las amistades no se han ido cuando dejé el fútbol. Muchos de los que fueron compañeros hoy son como hermanos. Eso se construye con los años, con el día a día. Es lo mejor que te deja el fútbol: que pasa el tiempo y, cuando te vuelves a ver, sigue siendo como si no hubiera pasado tiempo.