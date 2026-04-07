El vestuario del Oviedo, ante la visita a Vigo: “Ellos se están jugando meterse en Champions y nosotros la vida”

Parecen solo 3 puntos, pero son mucho más. El triunfo ante el Sevilla, 1-0, permitió al Oviedo dejar atrás el disgusto por la derrota en el Ciutat de Valencia y ganar fe en la pelea por la salvación, aún lejana, a 7 puntos de distancia, pero posible según los números.

Javi López, uno de los fijos en los esquemas de Almada en las últimas semanas, se pasó esta mañana por la sala de prensa de El Requexón para analizar la situación azul. “Las victorias te dan empujones para seguir en la pelea y no podemos hacer otra cosa, que nadie dude que el Oviedo va a seguir luchando por salvarse hasta el final de la competición”, expuso el canario.

“Marcamos el gol justo antes de la expulsión de su defensa y jugamos mucho tiempo con un jugador más. Nos falta matar los partidos, estamos ganando por la mínima. Eso sí, no se hizo ese segundo gol, pero ellos casi no tuvieron ocasiones. Lo teníamos controlado, dominamos el balón y estuvimos cómodos”, añadió.

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Para Javi López, “sin duda va a ser un partido muy importante, ellos se están jugando meterse en Champions y nosotros la vida. Tenemos que dejar el alma por el escudo en cada partido, es de agradecer el apoyo de nuestra gente. Solo podemos mirar a la grada y darlo todo por ellos”. Por ello, el lateral insta a los suyos a “acabar con la mala racha fuera de casa. Es el momento de dar ese paso hacia adelante para luchar de verdad por la permanencia”.