Almada, rey desde la esquina: los datos en los que el Oviedo es dominador en Primera

Se había especializado el Oviedo en tratar de generar superioridad en los córners, con Hassan como nueva arma. Fue una de las novedades introducidas por Almada a su llegada. Pero García Plaza, que había estudiado minuciosamente a los azules antes de aterrizar con su Sevilla, dispuso dos defensores sobre la esquina, así que a Reina se le ocurrió una alternativa: centrar directo. Y lo hizo en la mejor dirección posible, la cabeza de Viñas. El charrúa tiró de potencia y elasticidad para alojar el balón en la red, dar una victoria de fe al Oviedo y, de paso, confirmar que desde la llegada de Almada, el conjunto azul es un consumado especialista en las acciones a balón parado, en especial los córners.

El tanto de Viñas es el noveno desde la esquina en lo que va de temporada para el Oviedo. En Primera División solo hay un equipo que mejore esta marca, el Barça, que acumula 11. Por detrás, los 7 del Valencia y los 6 de un pelotón de aspirantes a la "pizarra de oro": Alavés, Levante, Espanyol, Real Sociedad…

Ha sido desde la llegada de Almada cuando se ha empezado a sacar brillo al laboratorio, ya que 7 de los 9 tantos desde la esquina han llegado con el charrúa a los mandos. Viñas ha anotado de córner contra Osasuna, Real Sociedad (en dos ocasiones) y Sevilla, mientras que Reina marcó contra Osasuna, Bailly frente a la Real y David Costas ante el Valencia. En cuanto a los asistentes en estas acciones, destacan los dos servicios de Hassan (más la participación en otro que acabó con error de Remiro) y los pases de gol de Luengo, Reina, Thiago y Santi Cazorla.

Llama la atención la labor de los azules en términos absolutos, pero aún más cuando se ponen en contexto. Con un bagaje general de goles tan bajo, con 21 es el saldo más pobre de toda la Primera División, los córners se ha convertido en su principal sustento. Tanto, que suponen el 43% del total de tantos logrados hasta la fecha. Para comprobar la trascendencia desde la esquina, el segundo equipo en el que tiene más peso este tipo de acciones es el Valencia, pero lejos, con un 21%. El Alavés y Getafe (19%) y Levante (18%) son otros conjuntos destacado en este aspecto.

También domina el Oviedo en el peso de las acciones de estrategia, incluyendo aquí, además de los córners, las faltas -directas e indirectas- los saques de banda y los penaltis. El Oviedo, con dos penas máximas anotadas, deja su saldo en 11, es decir el 52% del total de dianas que lleva en toda la temporada. Osasuna (que anota el 50% de estrategia) y Getafe (48%) le siguen de cerca, con la particularidad de que sí son equipos que diversifican su fuente de goles. Los de Pamplona han anotado 4 de córner, 2 de falta directa, 4 indirecta, 3 de saque de banda y 5 de penalti, mientras que los de Bordalás, 5 de saque de esquina, 5 de falta indirecta, uno de saque de banda y dos de penalti.

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Más armas

A 8 jornadas del final, el Oviedo se agarra a lo que sea para mantenerse con vida en la extenuante pelea por la salvación, y el balón parado le ofrece un atajo que Almada ha sabido explotar hasta la fecha. De aquí al final de curso, se trata de mantener el tino desde la esquina y de tratar de añadir nuevos registros. Llama la atención que, a la vista de potencial por arriba, en las faltas indirectas el Oviedo no haya sido capaz de anotar hasta la fecha. No es exclusivo de los azules, hay otros 7 equipos que tampoco se han estrenado, pero puede enseñar un campo a explorar de cara a un final en lo que todo puede sumar.