Carmo y Lucas aceleran: los dos quieren estar ante el Celta

Un día de descanso, también de celebración contenida, y vuelta al tajo. El Oviedo empezó ayer a preparar el choque del domingo en Vigo (Balaídos, 18.30 horas) en el que buscará ante el Celta sumar dos victorias consecutivas por primera vez este curso.

El reencuentro en la ciudad deportiva se dio en una sesión de más intensidad para los suplentes ante el Sevilla y con los titulares trabajando en el gimnasio. El entrenamiento trajo buenas noticias desde la enfermería, ya que tres de los lesionados estuvieron con el grupo. Lucas Ahijado, que ya la semana pasada empezó a integrarse con sus compañeros, participó sin problemas en la sesión y junto a él estuvieron David Carmo y Ovie Ejaria. Con el inglés no hay ninguna certeza sobre su recuperación, ya que en las últimas semanas ha alternado entrenamientos con trabajo en solitario, pero en los otros dos casos, los zagueros Lucas y Carmo, todo hace indicar que van por el buen camino y que podrían integrar la convocatoria para Vigo. Los que no se dejaron ver sobre el césped y siguen formando parte del parte son los lesionados Luka Ilic, Dendoncker y Álex Forés.

Confianza en la caseta

Javi López, uno de los fijos en los esquemas de Almada, se pasó por la sala de prensa para analizar la situación azul. "Las victorias te dan empujones para seguir en la pelea y no podemos hacer otra cosa, que nadie dude que el Oviedo va a seguir luchando por salvarse hasta el final de la competición", expuso el canario.

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Para Javi López, el del domingo "va a ser un partido muy importante, ellos se están jugando meterse en Liga de Campeones y nosotros la vida. Tenemos que dejar el alma por el escudo en cada partido, es de agradecer el apoyo de nuestra gente. Solo podemos mirar a la grada y darlo todo por ellos". Por ello, el lateral insta a los suyos a "acabar con la mala racha fuera de casa. Es el momento de dar ese paso hacia adelante para luchar de verdad por la permanencia".