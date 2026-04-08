La justicia andorrana investiga un supuesto contrabando de relojes de alta gama adquiridos por internacionales: Cazorla, Carvajal o Silva, entre los investigados

La justicia andorrana investiga un presunto delito de contrabando relacionado con la venta de relojes de alta gama a futbolistas de Primera División. Según ha publicado el diario El Mundo, las pesquisas se centran en una sociedad del Principado, Best In Asociados, dedicada a la comercialización de piezas de primeras marcas sin abonar los impuestos correspondientes. Santi Cazorla, Dani Carvajal o David Silva están entre los investigados.

Las autoridades consideran que la actividad desarrollada por esta empresa podría tener carácter delictivo y mantienen abierta la investigación para esclarecer el alcance de las operaciones. Entre los clientes de la firma figuran varios futbolistas de élite que residen en España. Entre ellos, César Azpilicueta, Santi Cazorla, Dani Carvajal y el exjugador David Silva.

El magistrado encargado del caso ha solicitado la colaboración de España para tomar declaración a los investigados. Además de los jugadores, también están implicadas siete personas o empresas españolas que habrían participado en la venta de los relojes a la sociedad andorrana, que posteriormente los revendía.

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En total, el procedimiento afecta a varios investigados, incluida una mujer que adquirió un reloj por 79.000 euros y recibió la devolución del importe tres días después. La causa sigue en curso y se prevé la próxima toma de declaraciones para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.