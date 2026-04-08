Martín Peláez recibe el "Ovetense del año" 2025

El presidente del Oviedo, Martín Peláez, recibirá hoy a las 20.00 horas, el Premio "Ovetense del año" 2025, galardón que concede la revista "Vivir Oviedo", durante una cena que se celebrará en el restaurante Deloya Latores. El jurado decidió distinguir a Peláez por su labor en el ascenso del conjunto azul a la Primera División la temporada pasada.