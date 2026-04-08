El Oviedo cambia de planes y pone a la venta una nueva camiseta: "Una edición muy limitada que rinde homenaje a la afición"

El Real Oviedo participa en la jornada retro de la Liga y usará una equipación novedosa en el choque de Balaídos contra el Celta basado en un modelo empleado en la temporada 2016/17, también de Adidas, con franjas azules y negras.

Y aunque la intención inicial del conjunto carbayón era que no se pusiera a la venta, el perfil del club en X (antes Twitter) ha anunciado esta tarde su venta al público general “disponible hasta fin de existencias”.

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“La camiseta estará disponible tanto en tiendas físicas como a través de la tienda online. Además, los abonados del Club podrán beneficiarse de un 10% de descuento en su compra”, comunica el Oviedo. “La prenda se comercializará en tallaje adulto e infantil, con precios de 89,95 € y 79,95 €, respectivamente. Se trata de una edición muy limitada que rinde homenaje a la afición azul, siendo además la camiseta más demandada en las tiendas oficiales desde su lanzamiento original con motivo del 91º aniversario del Club”, explica el club.