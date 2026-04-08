El Oviedo cambia de planes y pone a la venta una nueva camiseta: "Una edición muy limitada que rinde homenaje a la afición"
La prenda se comercializará en tallaje adulto e infantil, con precios de 89,95 € y 79,95 €, respectivamente
O. O.
El Real Oviedo participa en la jornada retro de la Liga y usará una equipación novedosa en el choque de Balaídos contra el Celta basado en un modelo empleado en la temporada 2016/17, también de Adidas, con franjas azules y negras.
Y aunque la intención inicial del conjunto carbayón era que no se pusiera a la venta, el perfil del club en X (antes Twitter) ha anunciado esta tarde su venta al público general “disponible hasta fin de existencias”.
“La camiseta estará disponible tanto en tiendas físicas como a través de la tienda online. Además, los abonados del Club podrán beneficiarse de un 10% de descuento en su compra”, comunica el Oviedo. “La prenda se comercializará en tallaje adulto e infantil, con precios de 89,95 € y 79,95 €, respectivamente. Se trata de una edición muy limitada que rinde homenaje a la afición azul, siendo además la camiseta más demandada en las tiendas oficiales desde su lanzamiento original con motivo del 91º aniversario del Club”, explica el club.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros