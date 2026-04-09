Cuatro familias de tres generaciones viven una experiencia distinta en el Tartiere: la original iniciativa azul

Cuatro familias oviedistas disfrutaron el pasado fin de semana, durante y al final del choque ante el Sevilla, de una original iniciativa, organizada por CaixaBank, patrocinador del club azul, que buscaba unir diferentes generaciones. Al choque acudieron abuelo abuela, madre opadre e hijo o hija de cada familia, como se aprecia en la foto. Carlos Muñoz les dio la bienvenida y también participaron los capitanes Dani Calvo, Lucas y Cazorla. La activación incluyó un concurso de dibujo para los más pequeños, en el que los nietos plasmaron su pasión por el club azul.