Cuatro familias de tres generaciones viven una experiencia distinta en el Tartiere: la original iniciativa azul
Cuatro familias oviedistas disfrutaron el pasado fin de semana, durante y al final del choque ante el Sevilla, de una original iniciativa, organizada por CaixaBank, patrocinador del club azul, que buscaba unir diferentes generaciones. Al choque acudieron abuelo abuela, madre opadre e hijo o hija de cada familia, como se aprecia en la foto. Carlos Muñoz les dio la bienvenida y también participaron los capitanes Dani Calvo, Lucas y Cazorla. La activación incluyó un concurso de dibujo para los más pequeños, en el que los nietos plasmaron su pasión por el club azul.
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