Martín Peláez, tras recibir el "Ovetense del año": "Queremos un Real Oviedo que vuelva a ilusionar"

1926 es una fecha clave para Martín Peláez. Además de evocar el año de nacimiento del Real Oviedo que ahora preside, fue cuando su abuelo, don Benigno Peláez, dejó Asturias rumbo a México. Ahora, un siglo mas tarde y tras deshacer el camino de su antepasado, es el presidente del Real Oviedo el que disfruta en el Principado. Lo demostró ayer, con sus cariñosas palabras hacia Asturias en el restaurante Deloya Latores donde ante casi 300 comensales, personalidades de Oviedo y de la región y muchos de ellos amigos, recibió un caluroso homenaje que él extiende al club con el que el año pasado tocó la gloria.

Entre los asistentes, el Arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes; el consejero del Principado Guillermo Peláez; el Alcalde de Siero Ángel García, "Cepi", entre otras personalidades. Pedro Luis González, presidente de GAM, glosó la figura del azteca como merecedor del premio "Ovetense del año", comentando estar "feliz por dos cosas, me gusta hablar de fútbol y me encanta hablar de gente a la que admiro, alguien que nos hace mejores a los que estamos al lado".

Martín Peláez, en el centro, junto a amigos y familiares, antes del acto.

Martín Peláez, que recibió la distinción de manos de Santi Cazorla, a quien dirigió parte de su discurso, comenzó con una broma con referencias a la actualidad futbolística. Tras saludar a la familia Fernández-Vega, el presidente azul le pidió a los oftalmólogos que "nos operen de la vista, tanto a mí como a Agustín Lleida y Roberto Suárez, para que el próximo verano tengamos más tino en los refuerzos".

Tras agradecer "la cercanía y apoyo" de Adrián Barbón, Peláez recordó cómo se produjo su desembarco en Asturias en agosto de 2022 y sus primeras impresiones. "Alfredo Canteli me llamaba por las noches para preguntarme qué tal estaba", detalló sobre una situación ilusionante, pero que implicaba alejarse de la familia.

Por la derecha, Martín Peláez, junto a Pedro Luis González.

El fallecimiento de su padre al poco de llegar supuso "un momento duro": "Regresé a México porque quería traer parte de las cenizas". Sobre su camino en el Oviedo, Peláez recordó los méritos: dos play-offs, el ascenso, la renovación del Tartiere, el fútbol femenino… También, "el hito más importante: el regreso del Mago Cazorla". Destacó el mexicano el "impulso definitivo" que dará al proyecto la nueva ciudad deportiva, ubicada en La Belga, Siero, y agradeció al alcalde del concejo, Ángel García, su apoyo.

Peláez reconoció el momento "exigente" actual: "Parte de la afición expresa su inconformidad y lo entendemos". En el capítulo de agradecimientos a gente del club, el dirigente fue especialmente cariñoso con Agustín Lleida: "Admiro tu templanza, profesionalidad y trabajo". Contó el presidente una anécdota a su llegada, con una cena organizada por Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana, junto al Sporting para crear lazos. A la salida de la cena, que coincidió con el cumpleaños de Manolo Paredes y tuvo un ambiente muy distendido, el consejero lo resumió a su manera: "¡Uf! Demasiada cordialidad". El auditorio estalló en una carcajada. También se dirigió a Almada: "Es un privilegio volver a coincidir contigo; lo mejor está por venir".

Ángel García y Sanz Montes, durante el acto.

Siguió el presidente: "El Oviedo no es solo un club, es parte de la identidad de la ciudad. Queremos construir un Oviedo que vuelva a ilusionar a su gente y que represente el orgullo de la ciudad y de nuestra comunidad". Y cerró su intervención: "El Real Oviedo no es un equipo de fútbol, es una forma de vivir".

Noticias relacionadas

Como colofón, subió al estrado el consejero de Hacienda Guillermo Peláez, que transmitió la felicitación a Peláez y al Real Oviedo: "El club es un ejemplo de supervivencia y fe. Es el mejor embajador de la ciudad en el mundo".