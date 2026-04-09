Con el Tartiere no basta: la cuenta pendiente azul empieza en Balaídos

Ganó el Oviedo al Sevilla, y aunque el marcador estaba apretado, no es que sufriera demasiado en los últimos minutos. Con los tres puntos creció la fe y, de paso, supuso la confirmación de que si tiene algo a lo que agarrarse el equipo de Almada es el Carlos Tartiere. El 1-0 ante el Sevilla se une al 1-0 anterior contra el Valencia y al mismo resultado obtenido algunas semanas antes contra el Girona. Entre medias, una gran imagen sin recompensa ante el Atlético (0-1) y una dolorosa remontada en contra (1-2) frente al Athletic. El saldo, en todo caso, es el de un local que compite de tú a tú frente a cualquier rival de Primera.

Pero solo con eso no basta. No para lograr la salvación, a la que los números solo le dan opciones si el Oviedo hace una puntuación digna de un equipo de Champions. Las estimaciones hablan de 15 puntos al menos de los 24 que restan, lo que supondría ganar 5 de 8 o ganar 4 y empatar otros 3. Sea cual sea el camino elegido, el Oviedo está obligado a mejorar su rendimiento a domicilio, muy pobre hasta la fecha.

De los 24 puntos que atesora esta semana el equipo de Almada, 17 han sido conquistados ante su gente. Los mismos que ha logrado el Celta en su feudo hasta ahora y por encima de Sevilla (16) y Levante (14). Fuera de casa, el botín se limita a 7 puntos, gracias al triunfo de Valencia con Paunovic (1-2) y a los empates en Girona (3-3), Vitoria (1-1), San Sebastián (3-3) y Cornellá (1-1).

El camino ahora está marcado. El Tartiere debe marcar el camino al milagro, sí, todos son conscientes de ello, ya que deben pasar por el municipal ovetense dos rivales directos como Elche y Alavés, además de Villarreal y Getafe, metidos en batallas de más enjundia. Fuera, todo empieza en Vigo este domingo. El vestuario no quiere mirar más allá, se le ha metido en la cabeza desde hace semanas que lo más conveniente es no levantar la vista más allá del próximo rival. Pero las otras tres visitas antes de concluir la temporada tienen miga: a un Betis que pelea por estar en la próxima Champions, contra el Real Madrid en el Bernabéu y en Palma de Mallorca, ahora mismo en apuros, en el cierre de la temporada del regreso.

La sensación de todos es que no vale con el Tartiere. Que los azules también tienen que mostrar fuera que quieren seguir otro año en Primera. Y Balaídos supone el primer examen en ese intento azul por buscar el milagro.

Altas azules

Llega el Oviedo con la moral aumentada a ese choque, efectos directos del 1-0 frente al Sevilla, y también con buenas noticias desde el parte médico. Lucas, Carmo y Ovie siguen trabajando con el grupo desde comienzos de semana y apuntan a altas en la lista de Almada para enfrentarse al Celta. El equipo vuelve a trabajar esta mañana, 10:30 horas, en El Requexón para seguir preparando el plan de partido.