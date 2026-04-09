La voz de la experiencia en el vestuario del Real Oviedo: “Cuando era más joven sí miraba al calendario, pero ahora...”
“Veo a este equipo entrenarse y me representa”, comenta Nacho Vidal
Nacho Vidal se pasó esta mañana por la sala de prensa de El Requexón para analizar el momento azul tras la última victoria ante el Sevilla y explicar cómo llega el equipo a la cita de Vigo. Para el lateral del Oviedo, “la gente está muy metida, concienciada. Veo a este equipo entrenar y me representa, porque quiere luchar hasta el final y que no se va a dar por vencido”.
«Estar atentos a las matemáticas y a los cálculos nos penaliza mucho más de lo que nos beneficia. Cuando era más joven sí miraba al calendario, pero no vale de nada hacerlo. No hago cálculos y solo me centro en el partido del domingo. Si ganamos en Vigo, tendremos 27 puntos”.
Vidal advierte de los peligros del Celta: “Es un equipo que siempre me ha gustado, muy dinámico, que propone algo muy diferente. Nos lo van a poner muy difícil”.
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