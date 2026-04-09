La voz de la experiencia en el vestuario del Real Oviedo: “Cuando era más joven sí miraba al calendario, pero ahora...”

Nacho Vidal se pasó esta mañana por la sala de prensa de El Requexón para analizar el momento azul tras la última victoria ante el Sevilla y explicar cómo llega el equipo a la cita de Vigo. Para el lateral del Oviedo, “la gente está muy metida, concienciada. Veo a este equipo entrenar y me representa, porque quiere luchar hasta el final y que no se va a dar por vencido”.

«Estar atentos a las matemáticas y a los cálculos nos penaliza mucho más de lo que nos beneficia. Cuando era más joven sí miraba al calendario, pero no vale de nada hacerlo. No hago cálculos y solo me centro en el partido del domingo. Si ganamos en Vigo, tendremos 27 puntos”.

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Vidal advierte de los peligros del Celta: “Es un equipo que siempre me ha gustado, muy dinámico, que propone algo muy diferente. Nos lo van a poner muy difícil”.