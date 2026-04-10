No quiere mirar el oviedismo a la clasificación, lo hace solo de reojo, pero es imposible no echar cuentas sobre cuántos puntos necesitaría el Oviedo para salvarse. Los más realistas, hablan de al menos 15 puntos de los 24 que quedan en juego, lo que supondría, por ejemplo, ganar los mismos partidos (5) en este desenlace que los que ha conquistado en toda la temporada.

La Asociación de Veteranos, con Aspace Oviedo | AVRO

Pero nada de eso llega al vestuario que prefiera aislarse de cálculos y cifras. Nacho Vidal, uno de los que acumula más experiencia en el fútbol, es el primero en dejar la calculadora al lado. "Las matemáticas y los cálculos nos penalizan más de lo que nos benefician. Hay que ser capaces de centrarnos en el día a día y llegar de la mejor manera al domingo. Cuando era más joven sí miraba al calendario, pero no vale de nada hacerlo", señala el lateral azul.

No quiere entrar en números Vidal pero sí en un asunto básico: el equipo tiene que ganar fuera de casa. Solo con el Tartiere será más que complicada la salvación. "En casa tenemos una afición increíble que nos empuja ocurra lo que ocurra. Nos sentimos muy apoyados, pero ganando solo lo de casa igual no nos da. Hay que sacar puntos de cualquier escenario y tenemos capacidad para ello". Vidal hace de portavoz de un vestuario que sigue trabajando a conciencia en El Requexón para tratar de sorprender a un Celta que ayer jugó competición europea, lo que puede significar una distracción. Pero su pelea por colarse en puestos de Champions parece un regalo dulce como para que se deje ir en el duelo del domingo.

"Llevamos mucho tiempo hablando de finales, sí. Este club llevaba mucho tiempo sin estar en Primera y la manera de afrontar los partidos es esa, aunque a veces te vaya en contra. Me gusta ese discurso, te tiene que estimular y cada partido que juegas en Primera es un premio y un privilegio para todos. Vas gastando balas durante la temporada y ahora estamos en el tramo final, en el más importante. Me siento cómodo en el discurso", subraya Vidal antes de analiar al rival. "El Celta es un equipo que siempre me ha gustado, súper dinámico y que propone algo muy diferente. Nos lo van a poner muy difícil, pero no tenemos que poner el foco en eso. Tenemos que aumentar nuestro nivel y centrarnos en lo nuestro", sentencia. De cara a Vigo, la esperanza de Almada es poder contar con Lucas, Carmo y Ovie como novedades, una vez superadas sus lesiones.

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