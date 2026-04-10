Iago Aspas señala al Oviedo para lamer las heridas europeas del Celta: "3 puntos y poder pensar en la remontada..."

El Celta se llevó un duro varapalo en la ida de los cuartos de final de la Europa League, tras el 3-0 que le endosó el Friburgo y que deja la clasificación pendiente de una reacción la semana que viene en Balaídos. Pero antes de que llegue esa cita, los de Giráldez reciben el domingo al Real Oviedo en casa en uno choque clave para los de Almada por la salvación.

Por eso, el vestuario del Celta ya se centra en la visita del Oviedo para tratar de ganar moral de cara a la vuelta de Europa League. “Estamos molestos, pero hay que pasar página. Viene una seguidilla de partidos en casa. El partido del domingo es para coger ese espíritu con 3 puntos y poder pensar en la remontada de cara al jueves”, indicó el capitán Iago Aspas tras la derrota en Alemania. “Ahora tenemos dos partidos para volver a coger ánimos en casa todos juntos. Tenemos que ser optimistas con lo que viene”, añadió el delantero del Celta.