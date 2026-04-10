De niño prodigio al hiriente “spa”: David Costas vuelve a Vigo, donde se formó como futbolista

Luis Enrique fue el que le dio la alternativa cuando solo era un niño y el Chacho Coudet el que le puso la cruz, acusándolo de no querer salir, de estar demasiado cómodo. Y, entre medias, la historia de David Costas (Chapela, Pontevedra, 1995) con el Celta sigue el guion del canterano que rompe pronto, que toca la cima pero al que, por unas u otras cuestiones, le acaba costando la continuidad. No pudo erigirse en ídolo en Vigo, eso es algo del pasado, pero sí lo es en Oviedo. Y con la camiseta azul regresa Costas a su casa, convertido en futbolista de Primera División y persiguiendo el objetivo de mantener esa condición por lo menos otro año más.

La historia del zaguero en el Celta se inicia pronto, solo tenía 11 años cuando tras destacar en el Chapela, le recluta el club vigués para convertirse en una de las promesas más firmes de la cantera celeste. Tanto, que tras alternar el juvenil con los entrenamientos del primer equipo de la mano de Paco Herrera, es Luis Enrique el que le da la alternativa firme. Pasa del fútbol adolescente al escenario así, del tirón. Sin pasos previos. No toca el filial cuando debuta ante el Betis abrochando en los últimos minutos el triunfo celeste.

Era entonces un niño prodigio. Tanto, que en 2014, Fútbol Draft, con un jurado compuesto por Vicente del Bosque, Luis de la Fuente o Vicente Miera, le incluye en el once ideal juvenil de la temporada. Ese equipo apuntaba maneras: Kepa; Jonny Otto, David Costas, Diego Llorente, Bernat; Darder, Saúl Ñíguez; Deulofeu, Óliver Torres, Jesé; Paco Alcácer.

Luis Enrique apostó por él (17 partidos en la élite recién cumplida la mayoría de edad), pero le faltó a ese joven Costas un técnico que le cuidara mejor en Vigo. Berizzo no terminó de valorar su incipiente talento, el Mallorca sí le dio más foco en su primera cesión y el Real Oviedo de Hierro le presentó en condiciones en el fútbol profesional. Ese primer paso por el Carlos Tartiere explicaría su futuro. Pero antes vivió una bonita experiencia en el Barça B con debut copero con el primer equipo, y regresó a Vigo sin encontrar ese punto de confianza con Mohamed, Cardoso y Escribá antes de salir a préstamo, de nuevo, al Almería. No salió bien.

Lo peor para él estaba por llegar. La temporada 2020/21 supone una pesadilla para Costas y ensucia el final de una historia, la suya en el equipo de su vida, que no tiene más recorrido. El central no juega en toda la temporada y en el mercado de invierno, el club le invita a salir. Con ofertas de Arabia Saudí y de la MLS de Estados Unidos, él no acepta. Cree que está en edad de competir en otras ligas. El club le aparta. O más bien el Chacho Coudet, el entrenador, que es duro en la sala de prensa con él y con Jorge Sáenz, en una situación similar. "Esto es fútbol profesional, no un ‘spa’", les echó en cara por no aceptar ninguna propuesta para salir.

Ahí, Costas entiende que su relación con el Celta no da para más. Es el verano cuando rescinde y lo hace para volver donde fue feliz: el Carlos Tartiere. Desde entonces, otras cinco campañas en el Real Oviedo para sumar, en total, 155 encuentros hasta la fecha. Es uno de los héroes del ascenso de 2025, eso queda para siempre, y ha demostrado esta temporada que está más que preparado para jugar en Primera División. Mañana tiene la oportunidad de demostrarlo en su casa. Allá dónde fue niño prodigio y en el estadio en el que nunca llegó a germinar una historia como la que sí tiene ahora en el Carlos Tartiere.