El Oviedo se pone retro: ¿Qué pasó la última vez que jugó con una camiseta así?

La jornada vintage echó a andar anoche con guiños al pasado de la competición: el balón, de estética noventera, no será la única novedad, pues los grafismos de las retransmisiones también acompañarán. Y serán, por supuesto, los equipos -la mayoría de ellos- los que contribuyan a esta iniciativa con unos uniformes especiales. En el caso del Real Oviedo, los de Almada jugarán ante el Celta con una zamarra de rayas verticales azules y negras, con una estética muy similar a una equipación, también de Adidas, que el club sacó de forma circunstancial en la temporada 2016/17.

En aquel entonces, la camiseta salió para festejar el 91º aniversario del Real Oviedo y solo se empleó en un partido. Trajo muy buena suerte. Fue el 25 de marzo de 2017 cuando el Oviedo lució esa zamarra, en el choque liguero ante el Girona en el Carlos Tartiere, que se aprovechó para, durante todo el día, celebrar el aniversario del club carbayón.

El Real Oviedo era dirigido entonces por Fernando Hierro, en su segunda campaña tras el regreso de Cádiz. El técnico, asistido por Calero, formó entonces con Juan Carlos; Johannesson, David Costas (que ahora podría repetir equipación especial), Verdés, Christian Fernández; Susaeta, Torró, Erice, Nando; Linares y Toché. En la segunda mitad, ingresaron en el campo Rocha, Borja Domínguez y Michu. Otro mito carbayón, Esteban, guardaba su turno en el banquillo. El Girona llegaba segundo a la cita y los azules eran quintos. Aquel choque lo arbitró Alberola Rojas, ahora en Primera.

Los de Hierro impusieron su estilo como locales, algo habitual en aquella temporada, y con dos goles de Toché, a los 46 y a los 55 minutos, venció al conjunto de Machín. Tras ese partido, el Oviedo solo ganó tres partidos más y se quedó octavo, fuera del play-off. El Girona, por su parte, fue segundo y ascendió a Primera.

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Ahora, el Real Oviedo se refugia en una camiseta que basa su estética en aquella de 2017, y que fue presentada en la LaLiga Fashion Night por el embajador azul Sid Lowe y su hijo, Charlie Mateo, esperando que le dé la misma suerte.