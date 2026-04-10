Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El Oviedo sigue preparando en El Requexón la cita de Vigo: así está el parte médico

Los azules, a una sola sesión del choque de Balaídos

Una imagen del entrenamiento.

Una imagen del entrenamiento. / N. A.

Nacho Azparren

Nacho Azparren

 Continúa Guillermo Almada planificando el choque del domingo en Vigo, donde el Real Oviedo busca por primera vez en la temporada encadenar dos victorias seguidas. El triunfo metería a los azules de lleno en la pelea por la salvación. El uruguayo ha dirigido esta mañana la penúltima sesión de entrenamientos antes de viajar a Balaídos, y las perspectiva sigue siendo la de contar con novedades en la lista.

Porque un día más los hasta ahora integrantes del parte médico Lucas Ahijado, David Carmo y Ovie Ejaria trabajaron con normalidad con el grupo. Todo hace indicar que sus lesiones son cosa del pasado aunque en el caso del inglés hay que tener precauciones ya que había sucedido algo parecido en las anteriores semanas sin llegar a tener el alta médica definitiva.

Noticias relacionadas y más

Si todo sigue bien en el entrenamiento de mañana, tanto Lucas como Carmo podrían ser las novedades en la lista de Almada que, eso sí, sigue contando con tres ausencias en sus planes. Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés siguen sin tocar el césped y son bajas seguras para el choque ante el Celta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  8. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

Ilia Topuria sorprende a todos y habla (sin callarse nada) sobre sobre su separación: "No eres consciente de las cosas hasta que te toca"

Ilia Topuria sorprende a todos y habla (sin callarse nada) sobre sobre su separación: "No eres consciente de las cosas hasta que te toca"

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén para crepes más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén para crepes más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Asturias se adelanta al gran eclipse: este el municipio que hará un simulacro (tres meses antes) aprovechando un "gemelo solar"

Asturias se adelanta al gran eclipse: este el municipio que hará un simulacro (tres meses antes) aprovechando un "gemelo solar"

La "Vueltina de Dani" desborda Lena de solidaridad: cientos de escolares corren en la Pola para mejorar los tratamientos de las enfermedades raras

La "Vueltina de Dani" desborda Lena de solidaridad: cientos de escolares corren en la Pola para mejorar los tratamientos de las enfermedades raras

Concentración en defensa de la atención Primaria en el centro de salud de Pola de Siero

Tres trabajadores de telefonía, trece toneladas de cable robado y 31.000 euros de beneficio: la trama de venta ilegal en Asturias que deja un detenido y dos investigados

Tres trabajadores de telefonía, trece toneladas de cable robado y 31.000 euros de beneficio: la trama de venta ilegal en Asturias que deja un detenido y dos investigados

Gijón Sound, los veinte años del LEV y el Vesu avanzan la temporada de festivales en Asturias

Gijón Sound, los veinte años del LEV y el Vesu avanzan la temporada de festivales en Asturias

Irene Rosales cambia de estrategia tras las polémicas declaraciones de Kiko Rivera y sale en su defensa: "Tampoco hay que atacarle"

Irene Rosales cambia de estrategia tras las polémicas declaraciones de Kiko Rivera y sale en su defensa: "Tampoco hay que atacarle"
Tracking Pixel Contents