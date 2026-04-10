El Oviedo sigue preparando en El Requexón la cita de Vigo: así está el parte médico

Continúa Guillermo Almada planificando el choque del domingo en Vigo, donde el Real Oviedo busca por primera vez en la temporada encadenar dos victorias seguidas. El triunfo metería a los azules de lleno en la pelea por la salvación. El uruguayo ha dirigido esta mañana la penúltima sesión de entrenamientos antes de viajar a Balaídos, y las perspectiva sigue siendo la de contar con novedades en la lista.

Porque un día más los hasta ahora integrantes del parte médico Lucas Ahijado, David Carmo y Ovie Ejaria trabajaron con normalidad con el grupo. Todo hace indicar que sus lesiones son cosa del pasado aunque en el caso del inglés hay que tener precauciones ya que había sucedido algo parecido en las anteriores semanas sin llegar a tener el alta médica definitiva.

Si todo sigue bien en el entrenamiento de mañana, tanto Lucas como Carmo podrían ser las novedades en la lista de Almada que, eso sí, sigue contando con tres ausencias en sus planes. Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés siguen sin tocar el césped y son bajas seguras para el choque ante el Celta.