Almada no tiene dudas sobre su once: esta es la apuesta del Real Oviedo en Vigo

Toca Vigo ante un Celta con el billete europeo en juego, pero eso, a estas alturas, es lo de menos. No puede permitirse el lujo el Oviedo de elegir dónde sacar los puntos porque las urgencias son elevadas y con 8 jornadas por delante cada escenario se convierte en una invitación a recortar, en un atajo a una salvación que pocas veces se vio tan complicada en la historia del club carbayón. Pero como de fe va sobrada la hinchada carbayona, acude el equipo a Balaídos con la esperanza de conquistar por primera vez dos victorias seguidas y, de paso, aumentar la legión de creyentes en que, a pesar de todo lo sucedido en el año del regreso, la historia sí puede tener un final feliz.

Contribuye a esta versión más optimista la victoria cocinada hace una semana ante el Sevilla. De no haberlo hecho, el panorama sería aún más sombrío. Lo de ahora es ya pura supervivencia. Intentar conquistar puntos hasta de debajo de las piedras y acercarse a ese objetivo que, visto lo visto esta campaña, de lograrse se celebraría casi como un ascenso.

El vestuario pasa de calculadoras de momento, ese es el mensaje desde dentro, y solo entiende del partido a partido. Pero todos son conscientes de que no se admiten fallos hasta el desenlace. Por eso debe el Oviedo sumar hoy. Almada planea el choque en la misma línea que ha empleado desde su llegada: presión alta y llevar al Celta al límite. Es la fórmula que mejor le ha funcionado a los azules y ante un rival con esfuerzo extra como el de Giráldez (jugó —y perdió 3-0— el jueves pasado en Friburgo) parece la mejor receta posible.

Repetirá intenciones el charrúa y también nombres. En principio, jugarán los mismos que ganaron al Sevilla en el Tartiere. Incluida esa pareja de centrales, Bailly-Costas, que en muchos momentos de la temporada parecían reservados a un rol más residual. Pero Almada acabó encantado con su rendimiento en el último partido y ayer en la sala de prensa anunció la continuidad de toda la línea defensiva. Los ya al cien por ciento Carmo y Costas —este en el día de su regreso a Vigo, donde se formó— esperarán su oportunidad desde el banquillo.

Tampoco habrá cambios en el resto de líneas, por lo que Almada repetirá ante el Celta con un once formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Nico Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; y Fede Viñas. En el banquillo, aguardarán Moldovan, Lucas Ahijado, David Costas, Carmo, Rahim, Colombatto, Santi Cazorla, Pablo Agudín, Ovie Ejaria, Hassan y Thiago Borbas.

Al triunfo ante el Sevilla le siguieron esta semana buenas noticias, al vaciarse la mitad de la enfermería. De 6 bajas pasa el Oviedo a 3, ya que Lucas, Carmo y Ovie entran en la lista, ninguno como titular, mientras que se espera que en los próximos días puedan avanzar en sus dolencias Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés.

Reacción celeste

Para el Celta, la cita le pilla en un momento incómodo. Perdió 3-0 en Friburgo y tiene su vida en Europa pendiente de un hilo. El vestuario, empezando por Iago Aspas y siguiendo por el entrenador, ha llamado a capítulo para aunar fuerzas que ayuden a derrotar al Oviedo y, de paso, cargar la mochila de moral para intentar una remontada a la heroica.

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"Es un partido fundamental para nosotros. Igual que perder te hace dudar y sentirte herido, ganar te da confianza en lo que haces y tenemos que ser conscientes de que ganar al Oviedo nos va a ayudar a todo lo que viene después. Pero para ganar al Oviedo tenemos que centrarnos en el Oviedo, saber que se están jugando la temporada", avisó Giráldez en su intervención ante los medios de ayer.