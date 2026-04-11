Almada ensalza al jugador en racha del Oviedo: “No me sorprende, ya había pedido su fichaje”

Guillermo Almada atendió a los medios esta mañana en El Requexón antes de la cita en Vigo. El uruguayo mantiene el tono positivo antes de un partido que puede ser fundamental para encontrar el camino a la salvación azul.

La semana de trabajo. “Encaramos el partido con el mayor optimismo. Cuando se gana siempre hay mejor ambiente y genera confianza. Hemos recuperado lesionados. Somos optimistas para el partido. Queremos acercarnos al pelotón que tenemos delante”.

Evolución tras el choque de la primera vuelta. “Hemos tenido más continuidad en el trabajo, a pesar de las lesiones. La idea está más arraigada, aunque no hemos querido introducir demasiadas cosas. Algunas situaciones de juego están más automatizadas, aunque debemos seguir mejorando la intensidad del juego”.

El Celta. “Vi el partido del jueves, están habituados a jugar partidos continuos. Tienen una plantilla numerosa, con gente joven incorporada. Tiene para hacer variantes, con gente que no haya jugado tanto. Es una campaña muy buena, en Europa y en España. Hay que tener mucho cuidado”.

Los lesionados. “Hicieron semana normal Carmo, Ovie y Lucas, y si no hay contratiempos estarán para jugar y se pueden sumar. Los amplían las posibilidades”.

Finales. “Es la realidad que tenemos que vivir. Estas situaciones son normales en el fútbol, en diferentes posiciones en la Liga. Es parte de nuestra profesión. Lo hablamos, lo importante es no olvidarnos de que hacemos algo que nos gusta, es un deporte. Hay que saber administrarse”.

Centro de la defensa. “El Sevilla no nos tiró a puerta, ya he dicho que es la parte más igualada del equipo. Seguramente vamos a repetir, luego hay choques entre semana, tendremos que rotar porque no estamos acostumbrados. Cuando lo hemos hecho, nos costó mucho por el cansancio. Repetiremos la línea defensiva del otro día que tuvo un gran partido”.

Partido que se espera. “El Celta administra bien la pelota, tiene juego por dentro. Dependerá de nuestra actitud, ser agresivo en la recuperación, son muy peligrosos. Encontraremos muchas dificultades, y no estamos en condiciones de distraernos. Nuestra mejor versión para ganar de visitante”

Balón parado. “Es trabajo permanente, buscamos variantes. Hoy en día es difícil sorprender al rival. Intentamos hacer algo que el rival no se espere. Y tenemos buenos lanzadores y cabeceadores. Debemos aprovechar

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Fede Viñas. “No me sorprende porque lo conozco bien, primero porque es el uruguayo. Compartí tiempo en la liga mexicana, de hecho lo pedí para Pachuca, aunque lo fichó León. Lo sufrimos como contrario, no me sorprende porque siempre ha mostrado ese nivel”.