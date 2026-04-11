Esteban y DjMaRiiO, en la final del Carlos Tartiere

El Carlos Tartiere fue escenario ayer de la disputa de LaLiga FC Pro Final, la cita que pone el broche final a la competición nacional de la competición organizada por La Liga junto a EA Sports. El exjugador del Real Oviedo Esteban ejerció de maestro de ceremonias junto al popular streamer DJMaRiiO, para dar paso a una emocionante competición que se disputó sobre el mismo estadio del conjunto carbayón. Los equipos que se clasificaron para esta fase final fueron; Real Sociedad, Mallorca, Villarreal, Valencia, Sporting, Leganés, Granada, Getafe, Cádiz, Las Palmas, Real Valladolid, Eibar, Málaga, Huesca, Andorra y Albacete.

La competición se disputó en formato de eliminación directa, con enfrentamientos a partido único, compuestos por dos tiempos de nueve minutos. En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el vencedor se decidió en la prórroga y, si fuera necesario, en la tanda de penaltis. Además, se habilitó durante todo el día una "fan zone" para todos los públicos.