Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Esteban y DjMaRiiO, en la final del Carlos Tartiere

Ambos apadrinan la competición celebrada en el estadio carbayón

DjMaRiiO y Esteban, ayer en el Tartiere. | REAL OVIEDO

DjMaRiiO y Esteban, ayer en el Tartiere. | REAL OVIEDO

O. O.

El Carlos Tartiere fue escenario ayer de la disputa de LaLiga FC Pro Final, la cita que pone el broche final a la competición nacional de la competición organizada por La Liga junto a EA Sports. El exjugador del Real Oviedo Esteban ejerció de maestro de ceremonias junto al popular streamer DJMaRiiO, para dar paso a una emocionante competición que se disputó sobre el mismo estadio del conjunto carbayón. Los equipos que se clasificaron para esta fase final fueron; Real Sociedad, Mallorca, Villarreal, Valencia, Sporting, Leganés, Granada, Getafe, Cádiz, Las Palmas, Real Valladolid, Eibar, Málaga, Huesca, Andorra y Albacete.

La competición se disputó en formato de eliminación directa, con enfrentamientos a partido único, compuestos por dos tiempos de nueve minutos. En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el vencedor se decidió en la prórroga y, si fuera necesario, en la tanda de penaltis. Además, se habilitó durante todo el día una "fan zone" para todos los públicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
  2. Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza asturiana: 'Son increíbles
  3. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
  4. Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
  5. El presidente de Alcoa que vendió la planta de aluminio de Avilés entrará en el consejo de ArcelorMittal
  6. Paulino, uno de los héroes del ascenso, a fondo: 'Cuando me dijeron que no seguía en el Oviedo les dije que lo entendía pero que trajeran a uno mejor que yo
  7. El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio

Las familias del colegio especial de Latores le piden a Educación que deje de "mentir" y reconozca que el centro está saturado

Las familias del colegio especial de Latores le piden a Educación que deje de "mentir" y reconozca que el centro está saturado

Esteban y DjMaRiiO, en la final del Carlos Tartiere

Esteban y DjMaRiiO, en la final del Carlos Tartiere

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el jardín vertical para terraza más barato del mercado: por solo 7,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el jardín vertical para terraza más barato del mercado: por solo 7,99 euros

El centro de salud de El Coto festeja su 40 aniversario

El centro de salud de El Coto festeja su 40 aniversario

Borja Jiménez, sobre las opciones de play-off tras la derrota en Burgos: "Se complica todo muchisimo"

Borja Jiménez, sobre las opciones de play-off tras la derrota en Burgos: "Se complica todo muchisimo"

Lolo Escobar, tras conseguir su segunda victoria consecutiva con el Avilés: "No hay nada hecho todavia"

Lolo Escobar, tras conseguir su segunda victoria consecutiva con el Avilés: "No hay nada hecho todavia"

Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

Un hombre de 60 años fallece tras precipitarse por las escaleras de un mirador en Guadalajara

Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco

Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
Tracking Pixel Contents