La llamativa pasión por el Real Oviedo del embajador de Chile: "Tenía que escoger equipo asturiano y...."

Francisco Javier Devia es el embajador en funciones de Chile en España, después de una larga trayectoria diplomática que le llevó a experiencias en Filipinas, Túnez, Perú, Croacia y Estados Unidos antes de que, hace 4 años, llegara a "la madre patria", como usa él mismo de referencia. También, y esto es más sorprendente, es un fiel seguidor del Real Oviedo. Aunque de esto no hace tanto. El embajador se ha entregado de tal forma a los colores carbayones que hasta sus amigos en la embajada le envían habitualmente vídeos con jugadas de los de Almada. "Me gusta el carácter del club", dice él a modo de aproximación a LA NUEVA ESPAÑA cuando se le pregunta por esa pasión.

Su flechazo con el Real Oviedo tiene dos motivaciones. Una, sentimental; la otra, más circunstancial. Lo primero viene por el apellido, ese Devia que, como le confirmó su padre en su día, tiene orígenes asturianos. Así que cuando llegó a España decidió que nada de Madrid o Barça, "en Chile son todos de los dos grandes y decidí ser más original", que él prefería recuperar el nexo asturiano.

"Me dije que tenía que decidir entre Oviedo y Sporting. Estuve en Asturias y me encantó Oviedo, recorrí la ciudad y me enamoré. Y encima estaba Santi Cazorla", indica. Lo que le terminó de convencer fue el color, ese azul que también viste a la Universidad de Chile, la U. "Yo estuve en el campo el día que la U descendió. Fue un palo muy duro, pero mirándolo con perspectiva salimos más fuertes. Me han contado la historia del Oviedo y se parece también en eso", relata.

De pequeño, sus gustos en el fútbol español iban por otros derroteros. El Athletic le sedujo, con su política de cantera. Y el paso de su paisano Pellegrini por el Betis le hizo apoyar a los verdiblancos. Pero ahora lo tiene claro. "Todo el mundo sabe que soy del Oviedo. Veo todos los partidos y creo que, aunque esté muy complicado, podemos salvarnos", defiende. En su lista de objetivos, uno marcado: ver a los de Almada en directo. "Iba a ir al partido de Vallecas, pero se suspendió. Pero pienso estar en el Bernabéu. Y, claro, me queda ver al equipo en el Tartiere, espero hacerlo antes de que regrese a Chile", indica, subrayando la fecha de marzo de 2027 como límite antes de su salida de España.

Cuando se le pregunta por su futbolista favorito, Devia tiene que elegir tres: "Uno, Santi Cazorla, está claro. Es una leyenda. Pero también me quedo con Aarón, nos ha salvado muchos partidos, y con Fede Viñas, por ese espíritu de pelea que siempre muestra en el campo".

El Oviedo se juega la permanencia en estas 8 jornadas que restan, necesita una reacción casi milagrosa, y el embajador chileno estará pendiente del desenlace, como siempre, con su zamarra azul, en una pasión con un sentido especial. "Siento que, además del propio fútbol, esto me conecta de alguna forma con mi padre, que en paz descanse. He vuelto a ser un adolescente con el Oviedo", cierra.