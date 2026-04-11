Tres novedades en la lista del Oviedo para Vigo
Los azules se entrenaron en El Requexón antes de viajar a tierras gallegas
Tras el último entrenamiento celebrado en El Requexón, el Real Oviedo ofreció su lista de convocados para la cita de mañana, 18.30 horas, en Balaídos. Como se preveía, hay 3 novedades en la convocatoria, ya que David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria han confirmado durante la semana sus buenas evoluciones y se añaden al grupo. Ninguno de ellos será titular pero son opciones para el entrenador de cara a cómo evolucione el choque.
Las bajas se reducen a 3, los que aún forman parte de la lista de lesionados: Luka Ilic, Álex Forés y Dendoncker.
La convocatoria es la formada por los siguientes 22 futbolistas: Aarón, Moldovan, Lucas, Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Dani Calvo, David Costas, Rahim, Javi López, Colombatto, Fonseca, Santi Cazorla, Ovie Ejaria, Reina, Sibo, Pablo Agudín, Ilyas Chaira, Hassan, Thiago, Borbás y Fede Viñas.
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