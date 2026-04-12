Almada explica la decisión clave para la mejor versión Fede Viñas: “Cuando llegamos estaba jugando de extremo y…”

Guillermo Almada atendió a los medios en Balaídos tras una gran victoria por la permanencia. El 0-3 dispara la moral de los azules y también confirma que el trabajo del uruguayo se dirige en la dirección correcta. Pero el entrenador no quiere síntomas de euforia y, aunque reconoce el trabajo bien hecho, insta a seguir en la misma línea.

La lectura del encuentro. “Me quedo con la solidez como equipo arriba y abajo. Presionamos bien arriba, otros momentos nos arropamos mejor. Ganar al Celta dignifica el triunfo; lo que más me gustó fue la parte colectiva. Resaltaron las individuales gracias a ese trabajo. Hay que seguir en la misma línea.

Inicio de la segunda parte. “Intentamos corregir alguna cosa que nos tenía inquieto. La mejor manera de defender es seguir buscando y yendo hacia adelante. Lo hicimos al inicio de la segunda parte, con personalidad y nos encontramos el tercer gol que nos dio tranquilidad, el resultado nos ayudó”.

La afición cree. “Ya lo dije, el apoyo de la gente en casa y fuera es incondicional y nos sentimos respaldados. Los jugadores están transmitiendo cosas. Pero la entrega es mil por mil permanentemente. Damos pasos hacia adelante, creciendo como equipo. Hay que seguir, pensar ya en lo que viene, en el Villarreal, si tenemos actuaciones colectivas como hoy nos abrirán más posibilidades”.

Fede Viñas. “Ya lo dije el otro día. Está espectacular, ha crecido desde nuestra llegada. Estaba jugando de extremo y le reubicamos en una posición que era vital. Más allá del trabajo sucio que hace que también es muy importante. La entrega y disposición es perfecta, también en los entrenamientos”.

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Los centrales. “Cuando colectivamente funcionamos, las individualidades crecen. Eso ayuda. Hoy los centrales hicieron un partidazo. La parte más igualada es los defensas centrales, los 4 pueden jugar. Queríamos transmitir el funcionamiento de casa fuera. La cancha tiene las mismas dimensiones. La solidez defensiva fue clave para generar más adelante”.