La reacción del entrenador del Celta al varapalo ante el Oviedo: "El que no crea, que no venga"

Claudio Giráldez trató de explicar la derrota del Celta ante un Oviedo que sigue creyendo. El técnico instó a los suyos a jugar más suelto a pesar de los últimos resultados. «Todo lo que podía salir mal salió mal. Fue un palo empezar mal, nos repusimos y pudimos igualar. Pero en la segunda llegada de ellos nos hacen el segundo. No podemos dar la imagen de la segunda parte, hay que estar más sueltos y atrevidos. Estamos dudando, jugando atenazados y hay que tener perspectiva de dónde estamos. Hay que comerse el mundo», analizó el entrenador de los vigueses. «No teníamos a cabeza en el jueves. Al revés: es una oportunidad y no la agarras. Me demostraron que estaban enchufados y tuvimos buenos momentos en la primera parte, pero si cada vez que llegan te dan un golpe…», añadió el técnico.

Sobre la falta de reacción de los suyos, Giráldez explicó que «hablamos de que era como remontar la eliminatoria, pero esto es fútbol. Hemos perdido acciones técnicas, no nos salían las cosas y no estábamos fluidos. No era una cuestión de creer o no, es otra cosa. Al vestuario lo veo igual de convencido que hace un mes. Vamos a revertir la situación todos juntos". Además, el entrenador fue cuestionado por qué le diría a los aficionados que no creen que sea posible la remontada europea ante el Friburgo (3-0 en al ida): " El que no crea en la remontada, que no venga. Yo sí creo".